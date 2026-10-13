El Vaticano llevó tranquilidad por la salud del papa León XIV tras una cirugía exitosa

El Vaticano comunicó que la intervención para extraerle un nódulo pulmonar se desarrolló según lo previsto. La recuperación podría demandar alrededor de una semana, antes de la gira que tiene programada por Sudamérica.

El papa León XIV ya se encuentra nuevamente en su habitación del hospital Gemelli, en Roma, después de someterse a una intervención quirúrgica para retirar una lesión pulmonar. La Santa Sede confirmó que la operación terminó favorablemente y que se cumplió con los tiempos establecidos.

El anuncio llegó a través de la oficina de prensa del Vaticano, que difundió un mensaje en Telegram para informar sobre el estado de la intervención. En el comunicado, las autoridades eclesiásticas señalaron que el procedimiento se llevó adelante de la manera prevista y adelantaron que habrá una nueva actualización sobre el tema.

La decisión de operarse había sido comunicada por el propio pontífice el domingo, después del Ángelus. En esa oportunidad, explicó que los médicos le habían recomendado retirar el nódulo y que había resuelto seguir sus indicaciones.

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Tras la intervención, el período de recuperación podría extenderse durante aproximadamente una semana. La evolución médica del Papa será relevante de cara a sus próximos compromisos, aunque el comunicado difundido hasta el momento no aporta nuevos detalles sobre el posoperatorio.

Entre las actividades previstas figura una visita a Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre. El viaje está previsto para las próximas semanas, por lo que la recuperación tendrá lugar antes de esa gira por América Latina.

Por ahora, el parte oficial confirmó que la cirugía finalizó con éxito y que León XIV regresó a su habitación. La Santa Sede indicó que difundirá más información próximamente.La cirugía de León XIV terminó sin demoras y el Papa ya está de regreso en su habitación

El Vaticano comunicó que la intervención para extraerle un nódulo pulmonar se desarrolló según lo previsto. La recuperación podría demandar alrededor de una semana, antes de la gira que tiene programada por Sudamérica.

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El papa León XIV ya se encuentra nuevamente en su habitación del hospital Gemelli, en Roma, después de someterse a una intervención quirúrgica para retirar una lesión pulmonar. La Santa Sede confirmó que la operación terminó favorablemente y que se cumplió con los tiempos establecidos.

El anuncio llegó a través de la oficina de prensa del Vaticano, que difundió un mensaje en Telegram para informar sobre el estado de la intervención. En el comunicado, las autoridades eclesiásticas señalaron que el procedimiento se llevó adelante de la manera prevista y adelantaron que habrá una nueva actualización sobre el tema.

La decisión de operarse había sido comunicada por el propio pontífice el domingo, después del Ángelus. En esa oportunidad, explicó que los médicos le habían recomendado retirar el nódulo y que había resuelto seguir sus indicaciones.

Tras la intervención, el período de recuperación podría extenderse durante aproximadamente una semana. La evolución médica del Papa será relevante de cara a sus próximos compromisos, aunque el comunicado difundido hasta el momento no aporta nuevos detalles sobre el posoperatorio.

Entre las actividades previstas figura una visita a Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre. El viaje está previsto para las próximas semanas, por lo que la recuperación tendrá lugar antes de esa gira por América Latina.

Por ahora, el parte oficial confirmó que la cirugía finalizó con éxito y que León XIV regresó a su habitación. La Santa Sede indicó que difundirá más información próximamente.