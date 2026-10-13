Sáenz cuestionó las condiciones para privatizar el Belgrano Cargas y reclamó obras para el norte

La licitación del Belgrano Cargas generó cuestionamientos por las condiciones previstas para el futuro del servicio ferroviario. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, apuntó contra los pliegos impulsados por el Gobierno nacional y reclamó que se contemplen las necesidades de las provincias del norte argentino.

El mandatario advirtió que la región no puede seguir esperando otros 50 años por mejoras en la infraestructura ferroviaria. Su planteo se centró en la necesidad de que las decisiones sobre el sistema de cargas tengan en cuenta el desarrollo del norte del país.

Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento son las condiciones establecidas para la concesión del servicio. Sáenz reclamó que la definición sobre el futuro del Belgrano Cargas tenga en cuenta las demandas regionales y no postergue las soluciones que necesita el sector.

La licitación contempla transferir la operación ferroviaria a manos privadas por un período de 50 años. Ese plazo forma parte de la discusión sobre el alcance del proceso y sus implicancias para el norte del país.

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El reclamo del gobernador salteño se concentró así en la necesidad de que las decisiones sobre el sistema ferroviario contemplen las particularidades de la región y sus necesidades de desarrollo.