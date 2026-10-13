River apuesta por Santiago Espíndola: quién es el juvenil que se suma a la Primera

El mediocampista de 18 años tendrá su primera convocatoria para enfrentar a Sarmiento en Junín. Con continuidad en Reserva y experiencia en las selecciones juveniles, se incorpora a la consideración del cuerpo técnico en medio de la renovación del plantel.

River tendrá una nueva cara joven entre sus convocados para el partido de mañana frente a Sarmiento. Se trata de Santiago Espíndola, volante central nacido en 2008 y que viene de destacarse en las divisiones inferiores y que tendrá la posibilidad de dar su primer paso en el plantel profesional.

La aparición del juvenil se produce en un contexto de renovación del equipo, con la intención de sumar futbolistas formados en el club. Espíndola llega a esta instancia después de consolidarse en Reserva, donde acumula 24 encuentros disputados durante el año y cuatro goles. Su continuidad lo convirtió en una pieza importante del equipo, primero bajo la conducción de Marcelo Escudero y luego con Diego Barrado.

Su desarrollo futbolístico también tuvo un recorrido por las selecciones argentinas. El mediocampista participó en competencias sudamericanas Sub-15 y Sub-17, además del Mundial de esa última categoría. En 2025 ganó el Torneo de L’Alcudia Sub-20 y recientemente integró el equipo argentino que terminó segundo en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Recomendado para ti “Firmé la rescisión con mucha angustia de haber salido”: Claudio Úbeda rompió el silencio tras dejar Boca

El camino de Espíndola en Núñez comenzó cuando tenía 13 años. Aunque se presentó a una prueba para jugar como enganche, finalmente fue incorporado como lateral derecho. Más adelante pasó al mediocampo y encontró su lugar como volante central, una posición desde la que combina tareas de recuperación con la posibilidad de adelantarse y participar en los ataques.

Esa versatilidad es uno de los aspectos que caracterizan su juego. Además de actuar como número cinco, puede desempeñarse como interno por ambos sectores. El propio futbolista destacó en una entrevista su capacidad para interpretar las situaciones del partido, manejar los dos perfiles y resolver rápidamente. Entre sus referentes mencionó a Enzo Pérez y Enzo Fernández, de quienes valora especialmente la recuperación, la inteligencia táctica y la llegada al área.

El club también aseguró su continuidad a largo plazo: en abril renovó su contrato hasta diciembre de 2030, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. Ahora, la convocatoria representa un nuevo escalón para el mediocampista, que buscará trasladar a Primera el rendimiento que mostró en las categorías formativas.

En el mediocampo, Fausto Vera viene ocupando el puesto de volante central desde la asunción de Ponzio y completó los 90 minutos en los cinco partidos del ciclo. En ese escenario, Lucas Silva regresó a Reserva y Espíndola aparece como una nueva alternativa para el puesto. Su primera citación abre la puerta a una oportunidad que buscará aprovechar en el máximo nivel del fútbol argentino.