El Presupuesto 2027 avanza en Diputados y el Gobierno se prepara para extender el debate

El tratamiento del Presupuesto 2027 comenzó con un cronograma que condiciona los tiempos de aprobación y obliga al oficialismo a evaluar alternativas para completar el recorrido parlamentario. La planificación presentada en la Cámara de Diputados deja escaso margen para que la iniciativa llegue al Senado y sea aprobada dentro del período ordinario.

La discusión del proyecto económico del Gobierno Nacional comenzó hoy en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, con la exposición de Carlos Guberman, secretario de Presupuesto. Según el esquema propuesto por La Libertad Avanza, el oficialismo buscará avanzar con el dictamen a fines de octubre y llevar el proyecto al recinto en noviembre, aunque los plazos podrían derivar en una convocatoria a sesiones extraordinarias.

El cronograma establece que el 28 de octubre se buscará firmar el dictamen, mientras que la intención del oficialismo es solicitar una sesión para el 18 de noviembre. Sin embargo, el período ordinario del Congreso finaliza el 30 de noviembre y el Senado necesitaría, como mínimo, dos semanas para tratar el proyecto, por lo que el calendario previsto no alcanzaría.

La hoja de ruta contempla nuevas reuniones informativas de la comisión los días 20 y 27 de octubre. Para la primera se espera la presencia de un representante del área de Educación, mientras que para la segunda todavía no se anunció qué funcionarios participarán.

En paralelo, la oposición volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que explique el proyecto. El presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, anticipó que su asistencia solo sería posible si quedan cuestiones pendientes por responder. También se confirmó que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no concurrirá.

Durante la primera jornada, Guberman defendió la orientación económica del Gobierno y destacó el superávit financiero, el ordenamiento cambiario y la recuperación de la competitividad. También expuso sobre la obra pública y detalló las modificaciones realizadas en contratos y convenios, además de las obras transferidas y las que continúan bajo gestión nacional.

El funcionario sostuvo que aumentó la proporción del Presupuesto destinada a Servicios Sociales y afirmó que se duplicará la partida para la atención sanitaria de personas con discapacidad. También aseguró que está previsto el financiamiento necesario para cubrir las prestaciones y las Pensiones No Contributivas, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos.

La exposición generó cuestionamientos de la oposición. La diputada Julia Strada le preguntó a Guberman si el tercer trimestre registraría una recesión y cuestionó su respuesta. También objetó las proyecciones de inflación incluidas en el proyecto y sostuvo que los números previstos no son compatibles con una inflación del cero por ciento.

Otro de los puntos discutidos fue el Impuesto a los Combustibles Líquidos, para el que el Gobierno proyecta un incremento del 60% en 2027. La diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el destino de parte de esos recursos y criticó la asignación prevista para obras viales.

Con el calendario legislativo ajustado y las diferencias expuestas durante el debate, el oficialismo deberá avanzar con las negociaciones para intentar aprobar el Presupuesto 2027. Si el Senado no cuenta con tiempo suficiente para completar el tratamiento antes del cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno tendrá que recurrir a una convocatoria extraordinaria.