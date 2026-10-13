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Deportes | octubre 13, 2026 | 3:43 pm

River y Estudiantes se unen para impulsar cambios en el fútbol argentino

Acordaron una agenda común entre ambas instituciones.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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River Plate y Estudiantes de La Plata acordaron establecer una mesa permanente de trabajo para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino. El anuncio fue realizado por el club de Núñez, que publicó una fotografía conjunta con los presidentes Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón en el estadio Monumental.

El encuentro se llevó a cabo hoy y marcó el inicio de una agenda común entre ambas instituciones, orientada al análisis, el intercambio de ideas y la elaboración de propuestas sobre la situación del fútbol nacional. En el comunicado, River informó que ambos clubes buscan “contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”.

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Durante la reunión, los representantes de las dos instituciones compartieron documentos, diagnósticos y diferentes perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa la actividad. Además, coincidieron en la importancia de generar espacios de diálogo para abordar estas cuestiones con profundidad, responsabilidad y una visión a largo plazo.

Uno de los ejes planteados fue la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos que permitan fortalecer la economía y el patrimonio de los clubes. En ese sentido, ambas entidades reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de las instituciones deportivas como espacios de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes.

Como resultado de esta primera reunión, River y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo que tendrá continuidad en el tiempo. Según detallaron, el espacio avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

Por último, ambas instituciones remarcaron su compromiso con el futuro de la actividad y sostuvieron en el comunicado que “los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento”.

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