Boca va por la final de la Sudamericana: todo listo para el cruce de ida con Vasco da Gama

El “Xeneize” buscará sacar ventaja en La Bombonera antes de la revancha en Brasil. La ausencia de su capitán, Leandro Paredes, obliga al entrenador a definir alternativas en el mediocampo y el ataque.

Boca Juniors tendrá una prueba importante este martes cuando enfrente a Vasco da Gama, desde las 21.30, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en La Bombonera, con arbitraje del Chileno Piero Maza, y encontrará al conjunto argentino ante el desafío de conseguir una diferencia favorable sin Paredes, quien quedó fuera de la serie por una lesión muscular.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia con 17 partidos consecutivos sin perder y después de superar a San Pablo en los cuartos de final. La intención será aprovechar el respaldo de su público para llegar con ventaja al segundo enfrentamiento, que se jugará en Brasil el martes 20, también a las 21.30.

Las variantes que analiza Boca para recibir a Vasco

La principal modificación pasa por el centro del campo. Paredes sufrió un desgarro durante el empate 2-2 contra Instituto de Córdoba y no estará disponible para los dos encuentros. Frente a esa baja, Carlos Palacios aparece como una de las alternativas para reorganizar el equipo, mientras que Williams Alarcón también tiene posibilidades de ocupar ese lugar.

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Arruabarrena todavía debe resolver otra incógnita en la ofensiva. Sebastián Villa y Ángel Romero se disputan un puesto en el ataque, en una formación que tendrá a Miguel Merentiel como referencia. Las decisiones del entrenador serán importantes para definir la estructura con la que Boca intentará hacerse fuerte en su estadio.

Vasco da Gama llega con la mira puesta en la clasificación

El conjunto brasileño también tiene motivos para buscar un resultado positivo en Buenos Aires. Su recorrido en el certamen incluyó el segundo puesto de la Zona G, con 10 unidades, y las eliminaciones de Olimpia e Independiente Medellín en las rondas decisivas.

Sin embargo, Vasco atraviesa un presente complicado en el campeonato brasileño: se ubica en el puesto 14 del Brasileirao, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso. En el plantel aparecen los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio, aunque este último no podrá jugar la serie porque ya participó de la competencia con River.

La definición se completará la próxima semana en Brasil, aunque la sede estuvo sujeta a una disputa por la utilización del Maracaná. Vasco no puede utilizar São Januário debido a que su estadio no alcanza la capacidad mínima exigida por la Conmebol.

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Las probables formaciones de Boca y Vasco da Gama

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

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