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Judiciales | octubre 13, 2026 | 4:04 pm

La Justicia dio por terminado el planteo de Pichetto y Massot contra la derogación de la Ley de Tierras

El reclamo buscaba frenar los cambios impulsados por el Gobierno.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La disputa judicial por las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sumó una nueva resolución que cerró el camino al planteo presentado por dos diputados nacionales. La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la derogación de la Ley de Tierras.

Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot habían recurrido a la Justicia para solicitar una medida cautelar que suspendiera los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. Sin embargo, el planteo no prosperó y el reclamo quedó cerrado tras la intervención judicial.

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La presentación de ambos legisladores apuntaba a frenar la eliminación de las restricciones para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. Los diputados advirtieron sobre los posibles efectos de las operaciones inmobiliarias que pudieran concretarse mientras continuara vigente la desregulación.

El pedido se había realizado después de que la Corte Suprema rechazara una demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), al considerar que la organización no estaba habilitada para promover ese reclamo judicial. Ese fallo no definió la constitucionalidad de la derogación de la norma.

La controversia se centró en los efectos del artículo 154 del decreto firmado por el presidente Javier Milei, que eliminó la Ley 26.737. La normativa establecía límites a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.

Con el cierre del planteo de Pichetto y Massot, la disputa judicial tuvo un nuevo desenlace, en medio de las diferencias sobre el alcance de la desregulación y las herramientas legales para cuestionarla.

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