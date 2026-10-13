Plazo fijo: cuánto dinero hay que invertir para ganar $100.000 en 30 días

Obtener $100.000 en intereses en apenas un mes requiere una inversión de varios millones de pesos, aunque el monto necesario varía según la tasa que ofrece cada entidad financiera. Los bancos con mejores rendimientos exigen un capital inicial cercano a los $5,2 millones para alcanzar esa ganancia.

Las entidades Banco CMF y Banco Voii encabezan el listado, con una tasa nominal anual (TNA) del 23,5%. Con ese rendimiento, un depósito a 30 días de aproximadamente $5.177.305 permite generar $100.000 en intereses nominales. El cálculo depende de la tasa vigente al momento de constituir la colocación.

Otras entidades ofrecen una tasa del 23% anual, entre ellas Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva, Banco Meridian, Crédito Regional y Reba. En esos casos, el capital necesario asciende a unos $5.289.855 para obtener el mismo ingreso mensual, una diferencia de alrededor de $112.550 respecto de las opciones con tasas del 23,5%.

A medida que disminuye el rendimiento, aumenta el dinero que se necesita depositar. Con una tasa del 22,5%, como la informada por Bibank, la inversión requerida supera los $5,4 millones. En cambio, una TNA del 21%, como la que ofrece el Banco Provincia, exige aproximadamente $5,79 millones para generar $100.000 en 30 días.

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Entre los bancos de mayor alcance también existen diferencias. Banco Macro y Banco Hipotecario ofrecen una tasa del 19,5%, mientras que Banco Nación registra un 19,25%. Con esos rendimientos, el capital necesario para alcanzar la meta se ubica entre los $6,24 millones y los $6,32 millones, aproximadamente.

En el extremo inferior del relevamiento aparece Banco Patagonia, con una TNA del 16%. Para conseguir $100.000 en intereses en un mes, se requiere una inversión cercana a los $7.604.167. Banco Santander Argentina, con una tasa del 16,5%, demanda alrededor de $7,37 millones, mientras que Banco Ciudad, con un 17%, requiere unos $7,16 millones.

La diferencia entre las tasas más altas y las más bajas supera los $2,4 millones en el capital necesario para obtener el mismo rendimiento. Por eso, antes de constituir un plazo fijo, es importante comparar las propuestas de las entidades y verificar las condiciones vigentes, ya que pueden variar según el banco, el canal de contratación y si la persona es cliente o no.