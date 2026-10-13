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Economía | octubre 13, 2026 | 4:18 pm

Según el INDEC, los precios subieron 1,9% en septiembre y la inflación acumuló un 23,6% en 2026

La variación interanual llegó al 33,4%.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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El costo de vida volvió a registrar un aumento en septiembre de 2026, cuando los precios al consumidor avanzaron un 1,9% en comparación con agosto. De esta manera, el indicador mantuvo una variación positiva en el noveno mes del año.

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 23,6%. En tanto, la comparación con el mismo mes de 2025 arrojó una suba del 33,4%, de acuerdo con los datos informados sobre la evolución de los precios al consumidor.

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Las cifras permiten observar el comportamiento de los precios en tres períodos distintos: la variación mensual, que mide los cambios respecto del mes anterior; el incremento acumulado durante los primeros nueve meses del año; y la evolución interanual, que compara septiembre de 2026 con el mismo período del año pasado.

El aumento mensual del 1,9% se incorporó así al acumulado de 2026, que llegó al 23,6% hasta septiembre. Por su parte, el registro interanual del 33,4% reflejó la diferencia de precios respecto de septiembre de 2025.

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