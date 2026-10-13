Los Martín Fierro de la Música debutan con una gala que reúne a las principales figuras argentinas

La música argentina tendrá una nueva premiación con la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que reconocerá a intérpretes, bandas y profesionales de la industria. La iniciativa de APTRA incorpora categorías que abarcan distintos géneros, producciones discográficas, espectáculos en vivo y trabajos vinculados con la música en televisión.

La ceremonia se realizará mañana, desde las 19, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, en la Ciudad de Buenos Aires. La transmisión estará a cargo de El Nueve y también podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

María Becerra lidera la lista con siete nominaciones, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres competirán en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La gala también tendrá actuaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La premiación reconocerá trabajos de artistas de rock, pop, música urbana, folclore, tango, música tropical y cuarteto, entre otros géneros.

Recomendado para ti Las series y actores argentinos que fueron nominados a los Premios Emmy Internacional 2026

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

Mejor Canción

Cazzu — Con otra

— Con otra María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

y — Ramen para dos Roze , Max Carra , Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

, , y — Tu jardín con enanitos Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta

— La vida era más corta María Becerra — Quimera

— Quimera Cazzu — Latinaje

— Latinaje Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

— Papota Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

Big One , Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9

, y — Flashbacks / Crossover #9 Lauta , Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas

, y — Puñaladas Renzo ED , La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix

, y — Colocartelo Remix Emanero , Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa

, y — La Peligrosa Emilia , Tini y Nicki Nicole — Blackout

, y — Blackout Turf y Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

— Quimera Show 360° en River La K’onga — Cuartetour

— Cuartetour Lali — Lali Tour 2025

— Lali Tour 2025 Airbag — El Club de la Pelea

— El Club de la Pelea Tini — Futttura

— Futttura Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

— Q’ Lokura en vivo Emanero — Emanero Tour 2025

— Emanero Tour 2025 Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

Mejor Productor/a Musical

Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Mánager Artístico

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fogoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Molto

Kanji

Luck Ra — Rinde 2

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

Mejor Banda de Cuarteto