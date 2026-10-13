Los Martín Fierro de la Música debutan con una gala que reúne a las principales figuras argentinas
La música argentina tendrá una nueva premiación con la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que reconocerá a intérpretes, bandas y profesionales de la industria. La iniciativa de APTRA incorpora categorías que abarcan distintos géneros, producciones discográficas, espectáculos en vivo y trabajos vinculados con la música en televisión.
La ceremonia se realizará mañana, desde las 19, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, en la Ciudad de Buenos Aires. La transmisión estará a cargo de El Nueve y también podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.
María Becerra lidera la lista con siete nominaciones, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres competirán en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.
La gala también tendrá actuaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La premiación reconocerá trabajos de artistas de rock, pop, música urbana, folclore, tango, música tropical y cuarteto, entre otros géneros.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026
Mejor Canción
- Cazzu — Con otra
- María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
- Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
- Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien
Mejor Álbum
- Milo J — La vida era más corta
- María Becerra — Quimera
- Cazzu — Latinaje
- Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
- Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración
- Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9
- Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas
- Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix
- Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa
- Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout
- Turf y Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina
- María Becerra
- Ángela Leiva
- Tini
- Lali
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
- Fito Páez
- Dante Spinetta
- Coti Sorokin
- Milo J
- Axel
- Abel Pintos
- Emanero
- Dillom
Mejor Grupo/Banda
- Babasónicos
- Divididos
- Los Pericos
- Turf
- Airbag
- El Mató a un Policía Motorizado
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
- Simón Aguirre
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Roze
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner
- Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
- More con Flow
- Valentina Márquez
- Juana Rozas
- 143Leti
- Mery Granados
- Valentina Olguín
- Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
- Tini
- Lali
- Emilia
- Tiago PZK
- María Becerra
- Zoe Gotusso
- Yami Safdie
- Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
- Babasónicos
- El Plan de la Mariposa
- Fito Páez
- Los Piojos
- Charly García
- Andrés Calamaro
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
- Dante Spinetta
- Trueno
- J Rei
- Duki
- L-Gante
- Nicki Nicole
- Milo J
Mejor Artista Folclórico
- Soledad Pastorutti
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
- María Becerra — Quimera Show 360° en River
- La K’onga — Cuartetour
- Lali — Lali Tour 2025
- Airbag — El Club de la Pelea
- Tini — Futttura
- Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
- Emanero — Emanero Tour 2025
- Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Mejor Productor/a Musical
- Mauro De Tommaso
- Bizarrap
- Nico Cotton
- Big One
- Evlay
- Tatool
- Tote
- Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y La M
- Ráfaga
- La K’onga
- Q’Lokura
- La Delio Valdez
- Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano
- El Polaco
- Ulises Bueno
- Daniel Agostini
- Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
- Ángela Leiva
- Dalila
- Karina
- Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amicone
- Jorge Vázquez
- Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
- Morfi, Todos a la Mesa
- LAM
- Gran Hermano
- Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
- María Becerra
- Lali
- Tini
- Emanero
- Cazzu
- Dillom
- Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Mánager Artístico
- Fernando Szereszevsky
- Pocho Rocca
- Artes Group
- Natanael Real
- Daniel Grinbank
- Ana Poluyan
- Maxi El Brother
- Alberto Miguel
- Marcelo Fogoli
- Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
- Ezequiel Arias
- Sol Ortega
- Hernán Cattaneo
- Mariano Mellino
- Victoria Engel
- Carlos Alfonsín
- Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
- Saphirus
- Molto
- Kanji
- Luck Ra — Rinde 2
Mejor Artista DJ Revelación
- 0ostil
- Victoria Why Not
- Discip
- Ana Helder
- Jay De Lys
- Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
- Panam
- Plim Plim
- Margarita
- Pau Pau
- Topa
- El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
- Valentina Márquez
- Ulises Bueno
- Simón Aguirre
Mejor Banda de Cuarteto
- Desakta2
- LBC y Euge Quevedo
- La Konga
- Q’ Lokura