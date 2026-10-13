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Espectáculos | octubre 13, 2026 | 4:56 pm

Los Martín Fierro de la Música debutan con una gala que reúne a las principales figuras argentinas

María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel encabezan las candidaturas de la primera edición.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La música argentina tendrá una nueva premiación con la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que reconocerá a intérpretes, bandas y profesionales de la industria. La iniciativa de APTRA incorpora categorías que abarcan distintos géneros, producciones discográficas, espectáculos en vivo y trabajos vinculados con la música en televisión.

La ceremonia se realizará mañana, desde las 19, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, en la Ciudad de Buenos Aires. La transmisión estará a cargo de El Nueve y también podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

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María Becerra lidera la lista con siete nominaciones, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres competirán en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La gala también tendrá actuaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La premiación reconocerá trabajos de artistas de rock, pop, música urbana, folclore, tango, música tropical y cuarteto, entre otros géneros.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

Mejor Canción

  • CazzuCon otra
  • María Becerra y Paulo LondraRamen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los ControlesTu jardín con enanitos
  • Luck Ra y Miranda!Tu misterioso alguien

Mejor Álbum

  • Milo JLa vida era más corta
  • María BecerraQuimera
  • CazzuLatinaje
  • Ca7riel y Paco AmorosoPapota
  • LaliCuando el demonio llama

Mejor Colaboración

  • Big One, Paulo Londra y WisinFlashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista y Q’LokuraPuñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui y SalasColocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra y David BisbalLa Peligrosa
  • Emilia, Tini y Nicki NicoleBlackout
  • Turf y LaliLoco un poco

Mejor Artista Femenina

  • María Becerra
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos
  • Emanero
  • Dillom

Mejor Grupo/Banda

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf
  • Airbag
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

  • Tini
  • Lali
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María BecerraQuimera Show 360° en River
  • La K’ongaCuartetour
  • LaliLali Tour 2025
  • AirbagEl Club de la Pelea
  • TiniFutttura
  • Q’ LokuraQ’ Lokura en vivo
  • EmaneroEmanero Tour 2025
  • Un Poco de RuidoLa Zapada Más Grande del Mundo

Mejor Productor/a Musical

  • Mauro De Tommaso
  • Bizarrap
  • Nico Cotton
  • Big One
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga
  • La K’onga
  • Q’Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva
  • Dalila
  • Karina
  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez
  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • María Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Mánager Artístico

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fogoli
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus
  • Molto
  • Kanji
  • Luck RaRinde 2

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno
  • Simón Aguirre

Mejor Banda de Cuarteto

  • Desakta2
  • LBC y Euge Quevedo
  • La Konga
  • Q’ Lokura

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