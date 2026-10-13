Agustín Canapino pasó del cuarto al primer puesto en una maniobra espectacular en el Turismo Nacional

Una definición electrizante convirtió a Agustín Canapino en protagonista de una de las maniobras más destacadas del automovilismo argentino. El piloto de Arrecifes remontó desde el cuarto lugar y superó a tres competidores en la última vuelta para quedarse con la victoria en la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional.

La acción ocurrió el domingo 11 de octubre en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, durante la décima fecha del campeonato. Al volante de un Chevrolet Cruze, Canapino aprovechó la disputa entre Jorge Barrio, Facundo Chapur y Facundo Marques para encontrar el espacio y avanzar hasta la punta.

La serie había tenido a Barrio y Chapur como principales protagonistas de la lucha por el liderazgo. Canapino, que había largado desde la segunda posición, perdió terreno durante la competencia y llegó al giro final en el cuarto lugar. Sin embargo, en los últimos metros encontró la oportunidad para ejecutar una maniobra que cambió por completo el resultado.

Primero, el arrecifeño superó a Marques y luego aprovechó el enfrentamiento entre Barrio y Chapur para dejar atrás a ambos en una misma secuencia. La acción le permitió cruzar la bandera a cuadros en el primer puesto, mientras que Chapur terminó segundo y Barrio completó el tercer lugar.

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“Fue una victoria totalmente inesperada”, reconoció Canapino tras bajarse del auto. El piloto explicó que intentó leer lo que sucedía en la pista para aprovechar la oportunidad, “vi que se venían peleando, traté de ser lo más inteligente posible para aprovechar la situación”.

La maniobra tuvo repercusión en las redes sociales y fue compartida por el propio Canapino, que publicó las imágenes desde la cámara a bordo de su vehículo. En su mensaje, destacó también a sus rivales, “la calidad del automovilismo argentino reflejada en su máxima expresión”.

Aunque se quedó con la serie, Canapino terminó cuarto en la final de la fecha, que ganó Javier Merlo, seguido por Mauricio Lambiris y Julián Santero. El resultado le permitió al arrecifeño llegar a los 299 puntos y mantener el liderazgo del campeonato de la Clase 3, con 43 unidades de ventaja sobre Santero cuando restan dos fechas para el cierre de la temporada.