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Mundo | octubre 13, 2026 | 5:41 pm

El papa León XIV fue operado por un tumor maligno en el pulmón derecho

El Vaticano confirmó el carácter de la masa y que no hubo complicaciones.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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El papa León XIV evoluciona tras una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon parte del pulmón derecho, luego de detectar una masa cancerosa. La operación se realizó el martes y duró aproximadamente 90 minutos, según informó el Vaticano.

Tras la cirugía, el pontífice se despertó con normalidad y regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma. Además, una fuente del Vaticano indicó que había pedido la cena después de la intervención.

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El procedimiento incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar que la operación fuera completa. En un comunicado, el Vaticano señaló que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar”, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

El comunicado oficial precisó que el Santo Padre permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, aunque la operación propiamente dicha se extendió durante unos 90 minutos. También aseguró que “la intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”.

Por el momento, no se informó si la enfermedad se extendió a otras partes del cuerpo. Consultada sobre esa posibilidad, una fuente del Vaticano señaló que se están realizando más pruebas para determinar el alcance del cáncer.

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