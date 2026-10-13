Trotta reclamó una respuesta regional para frenar la explotación británica en Malvinas

La Argentina debe fortalecer su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y dificultar las operaciones destinadas a explotar sus recursos naturales. Así lo planteó Nicolás Trotta, diputado nacional de Unión por la Patria, al analizar las medidas diplomáticas y legislativas que considera necesarias, hoy en diálogo con Laura Luz Ojeda en Póker de Damas.

El legislador puso el foco en el puerto chileno de Punta Arenas, que podría brindar asistencia logística a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. En ese contexto, reclamó negociaciones con el gobierno de Chile y sostuvo que, si no hay un acuerdo, deberían evaluarse medidas comerciales.

“Creemos que ahí la Argentina tiene que agotar todas las instancias diplomáticas de negociación con Chile, pero de no llegar a un acuerdo, tomar medidas en términos comerciales”, afirmó en la entrevista con Radio Del Plata.

Trotta aclaró que esa alternativa sería el último recurso y que antes deberían realizarse reuniones bilaterales, presentar quejas formales e incluso evaluar el retiro del embajador argentino. También consideró necesario involucrar a Uruguay, Paraguay y Brasil para construir una posición regional frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur.

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Como parte de esa estrategia, reveló que legisladores peronistas enviaron una carta a autoridades chilenas para solicitar un encuentro. El documento fue firmado por más de 15 diputados, entre ellos Jorge Taiana, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz, además de senadores como Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Adán Bahl y Eduardo “Wado” de Pedro.

Según indicó, todavía no recibieron una respuesta y buscan organizar un viaje a Chile con una delegación de diputados y senadores. El objetivo es plantear la necesidad de que los países vecinos no faciliten el apoyo logístico a las empresas que buscan explotar los recursos del territorio en disputa.

“El desafío que creo que hoy tiene la Argentina es disminuir la tasa de rentabilidad, complejizar el proceso de extracción para ralentizar lo que es ese proceso mientras damos la discusión de fondo que es la discusión de nuestra soberanía”, sostuvo.

En el Congreso, Unión por la Patria está dispuesto a debatir sanciones más severas para las compañías que participen de la explotación de recursos en las islas. Trotta explicó que también busca extender las responsabilidades a las empresas que presten servicios y a los instrumentos financieros que faciliten esas operaciones.

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Para avanzar en ese sentido, reclamó que se defina qué organismo tendrá a su cargo las investigaciones y la determinación de responsabilidades. Según explicó, ese trabajo debería quedar en manos de especialistas capaces de identificar a las compañías involucradas, incluso cuando existan mecanismos de triangulación de capitales.

El diputado también cuestionó el proyecto del Gobierno que reúne la cuestión Malvinas con modificaciones en defensa, seguridad e inteligencia. Aunque su bloque está dispuesto a acompañar el apartado dedicado a la soberanía, advirtió que todavía debe revisar el borrador del dictamen oficialista antes de fijar una posición sobre el resto de la iniciativa.

“Cualquier aspecto de Malvinas, desde nuestra perspectiva, tiene que tener unanimidad por parte de las distintas fuerzas políticas; eso lo transforma en una política de Estado”, remarcó.

En relación con la posibilidad de recurrir al Tribunal del Mar, Trotta señaló que su espacio aún debía analizar las implicancias de esa alternativa junto con especialistas. Expresó su expectativa de que cualquier resolución contribuya a fortalecer la posición argentina y favorezca la necesidad de diálogo con el Reino Unido.

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Por último, insistió en que la causa Malvinas debe tratarse de manera independiente de las reformas en otras áreas. “El gobierno, lamentablemente, está generando una cuña de división intentando que detrás de Malvinas se discutan otros aspectos”, concluyó.