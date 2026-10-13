El Gobierno respaldó las operaciones con oro y acusó a la AGN de politizar la auditoría

La administración de Javier Milei salió a respaldar la política financiera aplicada por el Banco Central con sus reservas de oro y rechazó las críticas surgidas tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). La controversia gira en torno al resultado de las operaciones de cobertura realizadas durante 2025 y a la interpretación de sus efectos sobre las cuentas de la entidad monetaria.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió hoy la estrategia oficial y cuestionó la actuación de la AGN. El funcionario sostuvo que las operaciones deben analizarse en conjunto y aseguró que el Banco Central obtuvo un resultado favorable al considerar tanto la evolución del precio del metal como los instrumentos financieros utilizados para proteger las reservas.

Ravier afirmó que el resultado de la posición del Banco Central en oro fue positivo en US$2.500 millones. “No es un error tomar una cobertura”, sostuvo, al explicar que la estrategia buscó proteger las reservas ante posibles movimientos adversos en el precio internacional del metal.

El vocero también cuestionó las conclusiones difundidas por el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, quien señaló que las operaciones habían generado una pérdida de US$1.023 millones durante 2025. Para Ravier, la discusión parte de una interpretación que no contempla de manera conjunta el costo de la cobertura y la evolución del valor del oro.

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“Hoy estamos viendo mucha volatilidad en el precio del oro, por eso no está mal tomar un seguro o una cobertura para protegerse”, argumentó el funcionario. Además, remarcó que cuando se decidió contratar esos instrumentos no era posible anticipar que el metal registraría una suba superior al 60% durante el año.

En esa línea, comparó la estrategia financiera con la contratación de un seguro para un automóvil. Según explicó, si no ocurre el daño contra el que una persona busca protegerse, puede parecer que el dinero destinado a la póliza fue una pérdida, aunque su finalidad haya sido reducir un riesgo.

La AGN, por su parte, informó que las operaciones con derivados vinculados al oro representaron un resultado negativo equivalente a US$1.023 millones. El organismo de control, sin embargo, aprobó los estados contables del Banco Central y consideró razonable la presentación de la situación patrimonial de la entidad.

La diferencia entre ambas posiciones está en cómo se evalúa el resultado. Mientras la auditoría destacó el costo de las operaciones de cobertura, el Banco Central sostuvo que, al sumar ese resultado a la evolución del precio del metal, la posición total arrojó una ganancia neta de US$2.505 millones.

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Ravier insistió en sus críticas al organismo de control y cuestionó que se describieran las operaciones tanto como una cobertura como una maniobra especulativa. “El Gobierno no especuló y por eso se cubrió con un seguro”, afirmó, al defender la decisión de proteger el valor de las reservas.

El funcionario también sostuvo que la estrategia apunta a darle mayor respaldo a la moneda y destacó el trabajo realizado para ordenar las cuentas del Banco Central. “Se ha trabajado mucho para ordenar la hoja de balance y podemos decir que estamos logrando recuperar una moneda sana”, concluyó.