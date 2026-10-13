La Mesa Política del Gobierno definió su estrategia legislativa y avanzó con proyectos para impulsar la inversión

La agenda parlamentaria y las iniciativas para promover el financiamiento productivo ocuparon un lugar central en una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, realizada hoy en la Casa Rosada. Durante el encuentro, los funcionarios también repasaron las gestiones vinculadas con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Uno de los principales temas fue el proyecto de ley de Mercado de Capitales, cuyos avances presentó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La propuesta apunta a modernizar el sector y facilitar el acceso al financiamiento de comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes).

La iniciativa contempla modificaciones a 17 leyes vigentes y todavía se encuentra en una etapa de definiciones. Será presentada públicamente antes de su envío a la Cámara de Diputados, donde comenzará su tratamiento legislativo.

En paralelo, los integrantes de la Mesa Política evaluaron los proyectos que actualmente se encuentran en ambas cámaras del Congreso. El presidente de Diputados, Martín Menem, se refirió a la sesión prevista para el 21 de octubre, en la que se buscará tratar distintas iniciativas, entre ellas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich repasó el trabajo previsto en las comisiones durante esta semana. El objetivo será conseguir dictámenes favorables para distintos proyectos y avanzar en la convocatoria a una sesión parlamentaria para la próxima semana.

El RIGI y la ronda de negocios en Rosario

Otro de los puntos abordados fue la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en la ciudad de Rosario. La actividad buscará vincular a grupos inversores del sector minero con empresas y proveedores nacionales.

El encuentro apunta a conectar proyectos aprobados bajo ese régimen con pymes que ofrecen bienes de capital, insumos y servicios técnicos. La iniciativa busca generar vínculos entre los inversores y los proveedores locales vinculados con el desarrollo de esas actividades.

Los preparativos para la visita del papa León XIV

Durante la reunión también se repasó la situación de salud del papa León XIV y la organización de su visita a la Argentina. Según lo informado, hasta el momento no hubo cambios en el itinerario previsto para su llegada al país.

Además, continúan las tareas de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para concretar la visita. El tema formó parte de los puntos incluidos en la agenda de trabajo de los funcionarios.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Sturzenegger; Menem; Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.