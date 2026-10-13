Qué es el adenocarcinoma pulmonar, la enfermedad confirmada al papa León XIV

El adenocarcinoma pulmonar, enfermedad diagnosticada al papa León XIV, de 71 años, es un tumor maligno originado en las células glandulares del órgano respiratorio. El cuadro se confirmó este martes en el Policlínico Gemelli de la ciudad de Roma, tras analizarle la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

El hecho tuvo lugar en el centro de salud donde permaneció cerca de tres horas en quirófano, en un procedimiento a cargo de Stefano Margaritora y los profesionales Elisa Meacci, María Teresa Congedo, Leonardo Petracca Caravella, Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. La patología integra el grupo de tumores de pulmón de células no pequeñas, junto al carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, esta variante puede desarrollarse en células que recubren los alvéolos, estructuras donde se intercambia oxígeno y dióxido de carbono. La Mayo Clinic indica que suele localizarse en áreas externas del órgano y puede avanzar sin señales evidentes.

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La institución advierte que sintomas como tos persistente, dolor torácico, falta de aire, ronquera o pérdida de peso sin causa requieren consulta. Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, este mal también se diagnostica en personas que nunca fumaron.

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Los estudios por imágenes como radiografía, tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones permiten evaluar la lesión. Sin embargo, solo la biopsia o análisis histológico mediante aguja, broncoscopia o cirugía confirman la presencia de células cancerosas.

Especialistas en anatomía patológica analizan la muestra para establecer el pronóstico. Además, los equipos médicos efectúan estudios para determinar si el tumor comprometió ganglios linfáticos, el mediastino u otros órganos del paciente.

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Sobre el caso, la doctora Ana María Putruele, neumonóloga exjefa del Hospital de Clínicas José de San Martín y docente en la Universidad de Buenos Aires, destacó el tamaño de tres milímetros. Por estar circunscripto, la profesional estimó que no generará complicaciones.

El abordaje depende del estadio, tamaño, ubicación y condiciones del paciente. Las opciones de tratamiento comprenden cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas, según detalla la Cleveland Clinic.

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En cuanto a intervenciones, la resección puede ser parcial o una lobectomía completa. Hasta el momento, la Santa Sede no comunicó si el pontífice requerirá tratamientos posteriores antes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.