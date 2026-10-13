Qué es el adenocarcinoma pulmonar, la enfermedad confirmada al papa León XIV

Anuncio
Jueves 15 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ BUENOS AIRES: 13°C · Sensación 11°C · Cubierto · Viento 18 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CABA: 14°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 17 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA PAMPA: 11°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 91% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHACO: 17°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 82% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Mayormente despejado · Viento 6 km/h · Hum. 85% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTA FE: 15°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 92% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ ENTRE RíOS: 15°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 92% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Llovizna moderada · Viento 4 km/h · Hum. 90% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SAN JUAN: 17°C · Sensación 15°C · Mayormente despejado · Viento 7 km/h · Hum. 52% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SAN LUIS: 13°C · Sensación 9°C · Parcialmente nublado · Viento 23 km/h · Hum. 74% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA RIOJA: 16°C · Mayormente despejado · Viento 8 km/h · Hum. 61% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CATAMARCA: 15°C · Llovizna leve · Viento 2 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ TUCUMáN: 15°C · Sensación 17°C · Llovizna leve · Viento 2 km/h · Hum. 100% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 17°C · Parcialmente nublado · Viento 1 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SALTA: 12°C · Llovizna leve · Viento 3 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ JUJUY: 8°C · Sensación 5°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 91% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CORRIENTES: 18°C · Cielo despejado · Viento 10 km/h · Hum. 86% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MISIONES: 18°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ FORMOSA: 18°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Sensación 11°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 77% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ RíO NEGRO: 10°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 80% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHUBUT: 8°C · Sensación 6°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 86% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SANTA CRUZ: 12°C · Sensación 9°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 8°C · Cielo despejado · Viento 2 km/h · Hum. 93%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Sociedad | octubre 13, 2026 | 8:28 pm

Qué es el adenocarcinoma pulmonar, la enfermedad confirmada al papa León XIV

El diagnóstico se conoció tras detectarse un nódulo pulmonar de apenas tres milímetros.
Tomás Rodríguez
Por Tomás Rodríguez
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El adenocarcinoma pulmonar, enfermedad diagnosticada al papa León XIV, de 71 años, es un tumor maligno originado en las células glandulares del órgano respiratorio. El cuadro se confirmó este martes en el Policlínico Gemelli de la ciudad de Roma, tras analizarle la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

El hecho tuvo lugar en el centro de salud donde permaneció cerca de tres horas en quirófano, en un procedimiento a cargo de Stefano Margaritora y los profesionales Elisa Meacci, María Teresa Congedo, Leonardo Petracca Caravella, Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. La patología integra el grupo de tumores de pulmón de células no pequeñas, junto al carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes.

Anuncio

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, esta variante puede desarrollarse en células que recubren los alvéolos, estructuras donde se intercambia oxígeno y dióxido de carbono. La Mayo Clinic indica que suele localizarse en áreas externas del órgano y puede avanzar sin señales evidentes.

Se estima que el 50% de los fumadores fallecerán de una causa relacionado al hábito

La institución advierte que sintomas como tos persistente, dolor torácico, falta de aire, ronquera o pérdida de peso sin causa requieren consulta. Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, este mal también se diagnostica en personas que nunca fumaron.

Los estudios por imágenes como radiografía, tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones permiten evaluar la lesión. Sin embargo, solo la biopsia o análisis histológico mediante aguja, broncoscopia o cirugía confirman la presencia de células cancerosas.

Especialistas en anatomía patológica analizan la muestra para establecer el pronóstico. Además, los equipos médicos efectúan estudios para determinar si el tumor comprometió ganglios linfáticos, el mediastino u otros órganos del paciente.

Anuncio
El Papa fue operado con éxito y sigue en pie su viaje hacia Argentina

Sobre el caso, la doctora Ana María Putruele, neumonóloga exjefa del Hospital de Clínicas José de San Martín y docente en la Universidad de Buenos Aires, destacó el tamaño de tres milímetros. Por estar circunscripto, la profesional estimó que no generará complicaciones.

El abordaje depende del estadio, tamaño, ubicación y condiciones del paciente. Las opciones de tratamiento comprenden cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas, según detalla la Cleveland Clinic.

En cuanto a intervenciones, la resección puede ser parcial o una lobectomía completa. Hasta el momento, la Santa Sede no comunicó si el pontífice requerirá tratamientos posteriores antes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Anuncio
En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo