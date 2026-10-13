Nuevo respaldo internacional al reclamo soberano sobre el Malvinas y tensión por la actividad petrolera

El gobierno de China, a través de su embajador y representante permanente adjunto, Sun Lei, respaldó este lunes en la ONU el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas y exigió a Gran Bretaña retomar el diálogo, en el marco del debate general sobre descolonización de la Cuarta Comisión de la Asamblea General.

Dicho apoyo oficial se conoció cuando la administración nacional se presentó ante un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, luego de que Londres autorizara las perforaciones en el archipiélago.

La Embajada de China en la Argentina publicó en sus redes sociales que la parte china reiteró su firme apoyo y sostiene que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas.

Según el texto del discurso difundido por la misión china, el funcionario señaló que el conflicto debe tener una salida pacífica, justa y duradera conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, calificándolo como un problema heredado del colonialismo.

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El post en X de la Embajada de China en Argentina

En la misma línea, el representante equiparó este caso con el del Sáhara Occidental, reclamando acelerar las tareas pendientes de descolonización, el respeto a la igualdad soberana y la no injerencia.

El vocero añadió que su país trabajará junto a los miembros del organismo, especialmente los países del Sur Global, para terminar con el colonialismo, mientras Pekín coincide con una fuerte tensión.

Este martes, el Gobierno solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, que dicte medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.

La presentación llegó un día después de vencer el plazo dado a Londres, en el marco del arbitraje internacional iniciado el 28 de septiembre bajo la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar).

El canciller Pablo Quirno invitó al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una salida definitiva, en contraposición a la autorización otorgada por el secretario Ed Miliband.

Las perforaciones son llevadas a cabo por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper, las cuales prevén iniciar las labores de perforación a principios de 2027.

La cuenca Malvinas Norte se encuentra a 230 kilómetros de las islas

Posteriormente, el primer ministro Andy Burnham anunció acciones para proteger a las compañías de la coerción económica argentina, mientras Miliband afirmó que su apoyo a las islas es inquebrantable.

Finalmente, un comunicado de la Casa Rosada, firmado por el presidente Javier Milei, reafirmó los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur junto a sus espacios marítimos