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Policiales | octubre 13, 2026 | 8:29 pm

Argentina reafirmó su posición entre los países mejor evaluados en la lucha contra la trata

El país volvió a recibir la máxima calificación en el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Argentina volvió a destacarse en la evaluación internacional sobre las acciones para combatir la trata de personas, al mantener la categoría más alta del informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La calificación reconoce el desempeño del país en esta problemática, de acuerdo con el reporte difundido el día de hoy.

El país se mantuvo en el nivel Tier 1, la categoría superior del Trafficking in Persons Report, que analiza las respuestas de los distintos Estados frente a este delito. La evaluación forma parte del seguimiento internacional de las políticas implementadas para prevenir y combatir la trata de personas.

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El documento también resalta una serie de medidas vinculadas con la persecución de este delito. Entre ellas, menciona el aumento de las condenas a tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones en la Policía Federal Argentina y la puesta en marcha de protocolos específicos.

Estas herramientas apuntan a detectar posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y en pasos fronterizos, según los aspectos destacados en el reporte. La evaluación contempla los esfuerzos realizados por el país durante el período analizado.

Tras conocerse la clasificación, las autoridades de seguridad argentinas celebraron la continuidad en el nivel más alto. La permanencia en Tier 1 reconoce los esfuerzos realizados y plantea el compromiso de profundizar las tareas de prevención, investigación y asistencia a las víctimas.

El Ministerio de Seguridad Nacional, mediante las áreas especializadas en la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad organizada y los delitos de trata, señaló que continúa trabajando para fortalecer las investigaciones, combatir las redes criminales y contribuir a la protección de las personas afectadas.

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