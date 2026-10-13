Diego Schwartzman y Eugenia De Martino serán padres de una nena por primera vez

El extenista Diego Schwartzman y su esposa, la modelo Eugenia De Martino, anunciaron públicamente que serán padres de una nena por primera vez. La confirmación de esta esperada noticia tuvo lugar a través de sus cuentas en las redes sociales, donde compartieron una emotiva serie de fotos para celebrar el momento.

La feliz pareja comunicó el embarazo mediante una producción fotográfica en blanco y negro en la que el deportista aparece tocándole la panza a su pareja. Además de los futuros padres, de la sesión participaron las mascotas de la familia para registrar el recuerdo con todos sus integrantes.

En la misma publicación compartieron imágenes de una ecografía, ropa de bebé y distintos mensajes especialmente preparados para la ocasión. Entre los detalles más llamativos de los preparativos para la llegada de la pequeña, mostraron un pequeño body con la frase: “Soy de Boca como mi papá”.

El posteo del Peque en redes sociales

La futura mamá expresó en el mensaje su profunda emoción por esta etapa y celebró haber guardado el recuerdo junto a su familia completa, al remarcar que eran los cinco juntitos. También le dedicó sentidas palabras a su esposo, con quien se casó en octubre de 2025, manifestando que formar una familia con él siempre fue su sueño.

Recomendado para ti Antonela Roccuzzo marcó tendencia con una microbikini animal print y un guiño a Lionel Messi

Por su parte, el popular Peque replicó las imágenes en sus historias de Instagram para expresar toda su felicidad por la novedad. Junto a una postal de la modelo, el exdeportista escribió emotivas palabras reafirmando el amor por su familia y asegurando que les espera lo mejor del mundo.