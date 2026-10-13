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Mundo | octubre 13, 2026 | 8:31 pm

Greta Thunberg se sumó al reclamo de los estudiantes franceses contra Macron

La movilización tuvo una nueva jornada de convocatoria masiva y sumó el respaldo de la activista sueca.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Las calles de Francia volvieron a convertirse en escenario de un fuerte reclamo juvenil contra las políticas del presidente Emmanuel Macron. En la quinta jornada de protestas estudiantiles, Greta Thunberg se unió a los manifestantes y respaldó sus cuestionamientos al Gobierno francés.

La movilización se desarrolló hoy y alcanzó su mayor convocatoria hasta el momento, según los reportes sobre las manifestaciones. La presencia de la activista climática sueca le dio mayor visibilidad a una protesta encabezada por estudiantes que cuestionan las decisiones del Ejecutivo.

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La activista llegó durante la mañana al instituto Paul-Éluard, en Saint-Denis, a las afueras de París, uno de los principales puntos de las manifestaciones. Allí se encontró con estudiantes que preparaban nuevas acciones y con un grupo de abogados que organizó una cadena de togados para brindarles apoyo ante posibles tensiones con la Policía.

“Nos están robando el futuro”, expresó Thunberg durante su participación, en referencia a la situación educativa que denuncian los jóvenes. También cuestionó la falta de inversión en las escuelas y sostuvo que los estudiantes no son considerados una prioridad dentro de la sociedad.

La activista manifestó su respaldo a quienes salieron a las calles y aseguró estar “extremadamente orgullosa de los estudiantes franceses”. Además, cuestionó que los jóvenes no sean incluidos en los debates sobre las decisiones que afectan su futuro.

Las protestas se extendieron por distintas ciudades francesas y tuvieron una participación destacada de estudiantes secundarios y universitarios. Entre los principales reclamos figuran las condiciones de los establecimientos educativos y la falta de respuestas que los manifestantes consideran suficientes por parte del Gobierno.

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Para esta jornada, la movilización principal en París fue convocada con salida en la plaza de Italia y llegada a la zona de los Inválidos, cerca de la sede del Gobierno y del Ministerio de Educación. La convocatoria estudiantil estuvo acompañada por el lema “No nos escuchan, iremos a buscarlos”.

Thunberg también criticó la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones y defendió el derecho de los estudiantes a reclamar por sus condiciones educativas. Su presencia sumó respaldo internacional a una movilización que busca mantener la presión sobre el Ejecutivo de Emmanuel Macron.

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