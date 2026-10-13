Causa Cuadernos bajo reserva judicial por las declaraciones de agentes de inteligencia

El juicio por la causa Cuadernos tuvo hoy una nueva jornada marcada por las restricciones al acceso público y la interrupción de la transmisión oficial. La medida se tomó durante las declaraciones de integrantes del cuerpo de Inteligencia de la Policía Federal, convocados para aportar información sobre el análisis de las comunicaciones telefónicas de los imputados.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 7, que permitió únicamente el ingreso de los abogados de las partes y de los testigos citados. La transmisión por YouTube también fue suspendida, mientras se avanzaba con el análisis de los cruces de llamadas incorporados a la investigación.

El presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, explicó que la decisión respondió a una comunicación de la Policía Federal sobre la pertenencia de dos de los testigos al área de Inteligencia. A partir de esa información, los magistrados resolvieron mantener la audiencia a puertas cerradas.

Durante la jornada, los testimonios se centraron en aspectos técnicos del informe sobre los teléfonos de las personas investigadas, en particular, el entrecruzamiento de llamadas. Las identidades de quienes declararon no fueron difundidas.

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La intervención de los agentes buscó explicar cómo se realizó el trabajo sobre las comunicaciones telefónicas y los procedimientos utilizados para analizar los datos incorporados al expediente. La audiencia finalizó después del mediodía.

La decisión también estuvo vinculada con el resguardo de información personal. Antes de estas declaraciones, las partes habían acordado evitar la difusión de números telefónicos y otros datos de los imputados o de personas ajenas a la causa.

La fiscal Fabiana León respaldó la protección de esa información y cuestionó la exposición innecesaria de datos personales durante el juicio. Por su parte, Méndez Signori también se pronunció a favor de adoptar medidas para impedir que los números telefónicos trascendieran.

El debate oral continúa con el análisis de distintos elementos reunidos durante la investigación, entre ellos, las comunicaciones telefónicas y los procedimientos realizados en el marco de la causa. Cristina Kirchner es una de las principales acusadas en el proceso.