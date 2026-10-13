Mario Massaccesi aclaró sus dichos sobre su nuevo documental de Jorge Rafael Videla

El periodista Mario Massaccesi publicó un video aclaratorio en sus redes sociales luego de generar una fuerte reacción en el público por revelar en el programa Otro día perdido de El Trece que produce un documental sobre el lado íntimo de Jorge Rafael Videla. Durante una entrevista con Mario Pergolini, el conductor explicó que busca explorar una faceta poco conocida a partir de información, testimonios y cosas que tiene en proceso, remarcando firmemente que dicho trabajo periodístico no convierte al dictador en alguien bueno.

Junto con Mario Pergolini en Otro Día Perdido

La controversia se desató el lunes por la noche en televisión, lo que motivó que al día siguiente el conductor de Cuestión de Peso utilizara su perfil de Instagram para pedir disculpas si sus palabras dieron lugar a confusiones sobre la última dictadura militar iniciada en 1976. El comunicador enfatizó que el exjefe militar fue un asesino, genocida y dictador, cuya condena dictó la justicia en un juicio ejemplar durante los años ochenta, señalando que no debió ser indultado y que estuvo bien preso.

Ante la repercusión en el público, el entrevistado ratificó su postura histórica en relación con los derechos humanos, manifestando que sigue creyendo en la aparición con vida de las personas desaparecidas, en el juicio y castigo a los culpables, y en la recuperación de los nietos que fueron arrancados de sus familias. En ese sentido, fue categórico al expresar que no se le cruza por la cabeza lavarle la cara a nadie ni realizar una obra que intente negar la dimensión o el desastre humanitario provocado por el régimen.

Asimismo, el presentador reflexionó sobre la naturaleza humana al sostener que las personas nacen como almas buenas con la posibilidad de explorar lo mejor, aunque por distintas razones algunas terminen transformándose en verdaderos monstruos. Con el objetivo de cerrar de una vez por todas el tema, concluyó que el mundo está mal no porque los malos hagan mucho, sino porque los buenos no hacen lo suficiente, asegurando que jamás defendería ni buscaría generar una imagen positiva que no tiene sobre la figura examinada.

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En el pie de la publicación realizada en su cuenta, el periodista reafirmó que su conversación no implicó ninguna defensa ni lavado de cara. De esta forma, intentó dejar en claro su posición personal frente a las críticas, aclarando que la recolección de datos e investigación que serán publicados más adelante pretenden abordar aspectos inéditos de la historia, sin por ello alterar la calificación judicial y social que pesa sobre las acciones cometidas durante la época.