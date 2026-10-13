El índice de inflación del 1,9% registrado en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) definió el porcentaje exacto de aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a todas sus prestaciones durante el mes de noviembre de 2026. La medida impactará directamente en los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

El aumento del 1,9% para las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre se calculó en base al índice de inflación de septiembre reportado por el Indec.

El esquema de actualización mensual se rige por el Decreto 274/2024, el cual vincula la fórmula de movilidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado con dos meses de rezago. Este incremento automático no requiere de una normativa adicional por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000 sigue dependiendo de una decisión discrecional del Gobierno nacional, que hasta el momento no ha confirmado su extensión para el anteúltimo mes del año.

Los nuevos valores de las prestaciones para noviembre

De aplicarse el aumento del 1,9% y en caso de que el Ejecutivo decida mantener vigente el esquema del refuerzo económico en los mismos términos que en octubre, la escala de haberes previsionales y asignaciones quedará conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.084,22 (alcanzaría los $515.437,32 si se aprueba el bono de $70.000).

$444.084,22 (alcanzaría los $515.437,32 si se aprueba el bono de $70.000). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.267,37 (quedaría en $428.126,02 con el refuerzo).

$355.267,37 (quedaría en $428.126,02 con el refuerzo). Pensiones No Contributivas (PNC): $310.860,60 (ascendería a $383.719,25 con el bono).

$310.860,60 (ascendería a $383.719,25 con el bono). Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22 (llegaría a $516.942,87 de mantenerse el pago extra).

$444.084,22 (llegaría a $516.942,87 de mantenerse el pago extra). Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.578,45.

$159.578,45. AUH con Discapacidad: $519.601,71.

El impacto de la inflación de septiembre

El dato oficial del 1,9% representó una leve aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, mes que había marcado la variación más baja en más de un año (1,7%). Con este último registro, la inflación acumulada en los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,4%.

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Con datos de INDEC

El desglose del informe del Indec expone que el rubro con mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguido de cerca por Educación (3%). Como contrapartida, las divisiones que experimentaron las subas más moderadas fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

A nivel territorial, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana lideraron los aumentos con un 2%, superando el promedio nacional. En el extremo opuesto, la región de la Patagonia registró la menor variación del país, con apenas un 1,4%. Las proyecciones privadas agrupadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipan que la tendencia a la baja se consolidará en los próximos meses, estimando un IPC del 1,7% para octubre y del 1,6% para noviembre.