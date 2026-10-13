Javier Milei emprende este martes por la noche su decimonovena visita oficial a los Estados Unidos. El Presidente partirá a las 23:00 en un vuelo especial desde Aeroparque con destino a Washington D.C., presuntamente acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, (estuvo en duda que viaje) y del canciller, Pablo Quirno. El objetivo central de la gira es consolidar la alianza estratégica con la administración de Donald Trump, atraer inversiones energéticas y reafirmar su liderazgo regional en la antesala del inminente balotaje presidencial en Brasil.

Harold Hamm junto a Javier Milei

La agenda oficial en la capital norteamericana comenzará el miércoles por la mañana con reuniones privadas de perfil económico. El mandatario dialogará con el inversor argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador de la petrolera Continental Resources y figura estrechamente vinculada al oficialismo estadounidense. Por la noche, Milei será la figura central de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”.

En ese escenario se espera que concrete una foto junto a Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro. El encuentro funcionará como una ratificación del apoyo explícito de la Casa Rosada de cara a los comicios del próximo 25 de octubre en el país vecino.

Javier Milei y Eduardo Bolsonaro

Reconocimientos empresariales para Javier Milei y su lucha contra el antisemitismo

La actividad continuará el jueves por la mañana con una disertación en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Allí, el mandatario expondrá bajo la consigna “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y será galardonado por la entidad con el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa”.

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Durante la tarde del jueves, a las 17:00, el epicentro se trasladará a la Embajada argentina en Washington. Milei participará de un evento organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), actualmente encabezada por el empresario argentino Marcelo Mindlin. Bajo el lema “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, la jornada buscará fijar una postura diplomática firme frente a la ola de ataques antijudíos registrada a nivel global.

Vidal, Macri y Marcelo Mindlin

El frente económico asiático y el regreso a Buenos Aires

Mientras Javier Milei despliega su agenda política en Norteamérica, la mirada financiera del Gobierno se mantiene enfocada en Asia. El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en Bangkok con las negociaciones ante la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para destrabar la tercera revisión del programa vigente. Aunque se especuló con la posibilidad de que el titular del Palacio de Hacienda volara desde Tailandia para sumarse a la comitiva en Estados Unidos, los ajustados tiempos de su agenda asiática dificultan el arribo.

El final de la gira presidencial está pautado para el mismo jueves a las 21:00, momento en el que la delegación nacional abordará un vuelo especial de regreso, con aterrizaje previsto en la ciudad de Buenos Aires para las primeras horas de la mañana del viernes.