El Vaticano confirmó el diagnóstico del papa León XIV tras su paso por el quirófano y, de inmediato, la atención se trasladó a la Casa Rosada. A pesar de la incertidumbre inicial por la intervención quirúrgica, el Gobierno nacional ratificó que la visita del Papa a la Argentina se mantiene en pie para el mes de noviembre y sin modificaciones en su cronograma oficial.

Pese a la cirugía pulmonar, el Vaticano y el Gobierno argentino mantienen firme el itinerario del Papa para su visita en el mes de noviembre.

Tanto Presidencia como Cancillería confirmaron que, hasta el momento, la Santa Sede no emitió ninguna comunicación que obligue a alterar los preparativos que ya están en marcha.

Cuál es el diagnóstico y cómo fue la operación del Papa León XIV

La preocupación internacional se disipó parcialmente tras el comunicado oficial del Vaticano. El examen histológico realizado durante la cirugía determinó que el nódulo detectado en los estudios previos era un adenocarcinoma pulmonar en etapa inicial.

La intervención se llevó a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma mediante una técnica videoasistida. Los médicos a cargo extirparon el nódulo inferior del pulmón derecho en un procedimiento que duró 90 minutos, aunque León XIV permaneció un total de tres horas en el quirófano.

Recomendado para ti Camuzzi invertirá más de USD 6 millones para terminar una obra clave que llevará más gas a Mar del Plata

El Sumo Pontífice despertó con normalidad y sin complicaciones. Actualmente atraviesa el período posoperatorio en su habitación del hospital. Como medida preventiva, el Vaticano suspendió todas sus audiencias públicas y privadas hasta el próximo 20 de octubre.

Qué dijo el Gobierno sobre la visita a la Argentina

La mesa política de la Casa Rosada abordó la situación de manera urgente este martes. Tras evaluar el panorama, el Ejecutivo decidió no proyectar escenarios alternativos y avanzar con la logística oficial mientras el Vaticano mantenga vigente el itinerario sudamericano.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, llevó tranquilidad al asegurar que el Gobierno cuenta con “todo el acompañamiento” del presidente Javier Milei para garantizar la llegada del Papa. Además, aclaró que la Argentina está dispuesta a flexibilizar y adaptar la agenda si la recuperación médica de León XIV obliga a mover fechas o reducir actividades.

Según reveló el cardenal Isao Kikuchi, la decisión de León XIV de operarse rápidamente estuvo motivada, precisamente, por su firme intención de no cancelar la histórica gira que incluye a Uruguay, Argentina y Perú.

Recomendado para ti Ley Penal Juvenil: Morabito cuestionó el enfoque punitivo y pidió garantizar condiciones de alojamiento

Dónde estará el Papa: los detalles de su gira

Para coordinar un evento de esta magnitud, la Jefatura de Gabinete creó una unidad ejecutora temporal que trabaja junto a las autoridades locales, las fuerzas de seguridad y la Iglesia argentina. Si la evolución médica lo permite, el cronograma oficial prevé la llegada del Sumo Pontífice para el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay.

Papa León XIV

Durante su estadía, los destinos confirmados abarcan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. En el marco de sus actividades religiosas, encabezará visitas y ceremonias programadas en las localidades de Luján y Claypole, así como en territorio cordobés.

En el plano institucional, uno de los encuentros clave será la reunión bilateral que mantendrá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La despedida del Papa de suelo argentino se concretará el 11 de noviembre, día en que partirá rumbo a Perú para completar la última escala de su gira sudamericana.