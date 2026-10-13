El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de tensión. Estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron tomar la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el barrio porteño de Caballito, como medida de fuerza para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La ocupación de la sede de Puan se resolvió de manera asamblearia y se mantendrá de forma ininterrumpida hasta el jueves 15 de octubre.

La comunidad educativa intensificó las medidas de fuerza en distintas facultades porteñas para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cómo sigue el cronograma de protestas en la UBA

La toma en Filosofía y Letras no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan de lucha coordinado que abarca a múltiples unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires. Durante esta semana, distintas facultades definirán sus propias medidas de protesta mediante asambleas interclaustros y manifestaciones en la vía pública.

Para la jornada del miércoles, la agenda estudiantil contempla un semaforazo frente a la Facultad de Ingeniería a partir de las 17:00, encabezado por trabajadores y alumnos de esa casa de estudios. En simultáneo, se desarrollará un corte en Plaza Houssay, en la histórica intersección de las avenidas Córdoba y Junín, acompañado de una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

La actividad de protesta continuará hacia las 18:00 con un corte de tránsito en la esquina de Callao y Corrientes, donde participarán distintos profesorados porteños, y una asamblea en la Facultad de Psicología. Finalmente, en la Facultad de Ciencias Sociales se anunció una asamblea a las 19:00 que derivará en una vigilia nocturna, preparando el terreno para la jornada central de movilización.

Qué resolvió la Justicia sobre el financiamiento universitario

La UBA en conflicto: estudiantes toman la sede de Puan

El recrudecimiento de las medidas de fuerza se produce en un contexto legal complejo para el Ejecutivo. Recientemente, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, ordenó al Gobierno adoptar las medidas necesarias para aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), aprobada por el Congreso en agosto de 2025.

Tras el veto inicial del presidente Javier Milei, ambas cámaras legislativas habían rechazado la decisión presidencial alcanzando la mayoría de dos tercios. Sin embargo, al momento de promulgarla, el Gobierno emitió el decreto 759/2025 condicionando la ejecución de los fondos a que el Congreso estableciera explícitamente las fuentes de financiamiento. El fallo del juez Cormick declaró inconstitucional esta cláusula, argumentando que el mecanismo funcionaba en la práctica como un veto encubierto.

Cuándo y dónde es la marcha universitaria

El punto cúlmine de esta semana de protestas será el jueves 15 de octubre. La comunidad educativa de Filosofía y Letras marchará hacia Tribunales al mediodía, mientras que otras agrupaciones universitarias y sindicales convocaron a concentrarse frente al Congreso Nacional desde las 13:00.

Esta movilización coincidirá estratégicamente con un paro nacional de 24 horas impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato estatal concentrará a partir de las 13:30 frente al Palacio Legislativo, en una jornada donde los bloques opositores han solicitado una sesión especial para debatir la validez del DNU 70/23.