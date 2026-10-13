Boca cayó ante Vasco da Gama en la Bombonera y quedó obligado a remontar en Brasil

Boca cayó ante Vasco da Gama por 1-0 en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El único gol del encuentro lo marcó Adson.

Fue un partido que, sin duda, deja muchas dudas en el equipo del “Vasco” Arruabarrena, que llegaba al partido de ida como candidato a llevarse el encuentro y ahora se ve obligado a una histórica remontada el próximo martes para pensar en la final en Barranquilla. El equipo brasileño transitó gran parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Andrés Gómez.

El partido comenzó con “El Xeneize” presionando a la defensa carioca. A pesar de los grandes intentos de Boca, la primera llegada fue del Vasco, con un fuerte remate raso que fue frenado por las manos de Álvaro Montero.

A los 8 minutos, y tras un duro pisotón de Milton Delgado que fue castigado con tarjeta amarilla, comenzó a verse un control azul y oro del balón. La verticalidad de Flores y la potencia física de Enner Valencia fueron los principales fuertes de un Boca que, de a poco, quería acercarse al primero.

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Durante varios minutos, el equipo brasileño fue el gran generador de chances para abrir el marcador, pero cada vez que Boca llegaba generaba peligro en el arco defendido por Leo Jardim.

A los 25, luego de un gran centro por la banda derecha, Adson marcó de cabeza el primer gol del encuentro para Vasco da Gama, dando así la gran sorpresa de un partido que hasta ese momento venía ofreciendo realmente pocas chances para la apertura del marcador.

Los minutos iban pasando y el empate parecía empezar a ser una posibilidad cada vez más viva. Lautaro Blanco y sus centros se convirtieron en los mayores generadores de peligro para un “Xeneize” que empezaba a buscar a los volantes ante la poca marca que ejercía el equipo brasileño en esa zona.

En los últimos minutos del primer tiempo, el partido se le empezaba a hacer complejo a Boca, que, a pesar de tener oportunidades para el empate, como el tiro libre de Alarcón, no pudo conseguir la igualdad y el primer tiempo llegó a su final.

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Así, la primera mitad llegaría a su fin con Vasco da Gama arriba en el marcador por la mínima ventaja. El segundo tiempo comenzó sin modificaciones en ninguno de los dos equipos y con el conjunto visitante animándose de a poco en la búsqueda del segundo gol, que casi convirtió a los 8 minutos luego de una gran chance desaprovechada por André Gómez.

Un minuto después, un centro de Lautaro Blanco pegó en el palo y, a partir de ahí, Boca encontró el envión anímico necesario para buscar el empate. El ingreso de Sebastián Villa terminó con el partido de Williams Alarcón, en un intento de darle verticalidad a un equipo del “Vasco” Arruabarrena que, de a poco, se acercaba a la igualdad.

A los 65 minutos de partido se dio una insólita situación: el árbitro Piero Maza expulsó a Andrés Gómez por doble amarilla, la primera por protestar y la segunda por empujar al árbitro. Así, Vasco da Gama se quedó con 10 hombres a falta de media hora para el final.

Los siguientes minutos fueron de puro dominio futbolístico del equipo local, que, aprovechando la superioridad en el campo, fue a todo o nada a buscar un empate que, de a poco, parecía ser inevitable para el conjunto del “Vasco Arruabarrena”.

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Un remate de Santiago Ascacibar que reventó el travesaño, una chance muy clara desaprovechada por Sebastián Villa y otra de Lautaro Blanco en menos de 2 minutos confirman un hecho: el empate de Boca parece ser cuestión de tiempo.

Los minutos seguían pasando y el Vasco, desde el banco, recurrió a Ángel Romero para sumarse al ataque e ingresar por un ya cansado Ascacibar. Los últimos minutos fueron de puro dominio “Xeneize”, que se hizo dependiente de mandar pelotas al área para encontrar el empate, tras una sólida defensa del conjunto de Río de Janeiro.

El minuto 90 se acercaba y Boca comenzaba a sentirse obligado a conseguir un empate que merecía y que empezaba a asomarse cuando Piero Maza adicionó 7 minutos como tiempo agregado.

A los cuatro minutos, una gran chance de Miguel Merentiel que, de casualidad, no fue gol porque, cuando el balón tenía dirección de arco, pegó en la pierna de un defensor brasileño. A 30 segundos para el tiempo cumplido, Enner Valencia desaprovechó una chance insólita que pudo haber significado el agónico empate para Boca.

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Vasco da Gama se llevó una importantísima victoria en la Bombonera en el encuentro de ida y obliga al Xeneize a llevar a cabo una heroica remontada el martes 20 de octubre en Brasil para pasar a la final de la Copa Sudamericana 2026.

ALINEACIONES:

BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar (Ángel Romero), Milton Delgado, Williams Alarcón (Sebastián Villa); Carlos Palacios (Miguel Merentiel); Leonel Flores y Enner Valencia.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte y Marino Hinestroza.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Amonestó a: Milton Delgado (Boca Juniors), Adson (Vasco da Gama), Santiago Sosa (Vasco da Gama) y Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Expulsó a: Andrés Gómez (Vasco da Gama).

ESTADIO: La Bombonera (Buenos Aires, Argentina).