Las Cataratas del Iguazú enfrentan un nuevo cierre preventivo en sus principales corredores turísticos tras registrarse una fuerte crecida del río que superó los parámetros máximos de seguridad. Desde este miércoles 14 de octubre, el Parque Nacional inhabilitó el acceso a los Circuitos Inferior y Superior, dejando temporalmente a los visitantes sin la posibilidad de acercarse a los tradicionales saltos de agua.

El Parque Nacional Iguazú cerró el paso por los Circuitos Inferior y Superior por estrictas medidas de seguridad ante el inusual aumento del caudal de agua.

La medida fue dispuesta en forma conjunta por la intendencia del parque y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., luego de que durante la tarde del martes el nivel del agua superara el umbral de los 11.000 metros cúbicos por segundo (el equivalente a 11 millones de litros). El protocolo de seguridad vigente establece que, al superarse ese límite, se debe interrumpir de inmediato el tránsito por las pasarelas y balcones para resguardar la integridad física tanto de los turistas como de los trabajadores del predio.

Esta situación condicionó la operatoria del parque desde la primera hora de la mañana, sumándose a los cierres preventivos que ya se habían aplicado el lunes y el martes sobre la Ruta 101 y los senderos Verde y Macuco.

Qué servicios continúan habilitados para los turistas en Cataratas del Iguazú

Mientras se mantenga la alerta, el acceso a los saltos permanecerá vedado. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el área de uso público del Parque Nacional abrirá sus puertas y mantendrá operativos diversos servicios y atracciones.

Los visitantes podrán disfrutar de:

El recorrido en el Tren Ecológico de la Selva.

El Centro de Visitantes Yvyrá Retá.

El espacio de concientización Territorio Yaguareté.

La tradicional excursión náutica “Gran Aventura”.

Los restaurantes El Fortín y La Selva, junto con todos los locales comerciales y gastronómicos del área.

Las instalaciones del Hotel Gran Meliá.

Para quienes ya tenían planificada su visita a Cataratas del Iguazú, el valor de las entradas al Parque Nacional Iguazú no sufrirá modificaciones ni descuentos, a pesar de la imposibilidad temporal de acceder a los circuitos principales.

Alerta meteorológica y el impacto climático en la región

Cataratas del Iguazú

El contexto que explica esta dinámica de aperturas y cierres intermitentes está directamente ligado a un ciclo de inestabilidad climática impulsado por el fenómeno ENOS (El Niño). Los analistas meteorológicos pronostican que los pulsos de crecidas continuarán manifestándose durante el actual período de lluvias estacionales, hasta lograr la estabilización de las cuencas en la zona trinacional.

Para resguardar la infraestructura ante este panorama, el Parque Nacional ya había tomado medidas drásticas meses atrás. En agosto, se ordenó desmontar preventivamente el circuito de la emblemática Garganta del Diablo para evitar que la fuerza del agua arrastrara sus pasarelas, una táctica habitual frente a condiciones adversas.

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Actualmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas severas en toda la provincia de Misiones, advirtiendo sobre fenómenos con capacidad de daño. La presión hídrica también castiga a otras provincias de la región litoral: en Paso de los Libres (Corrientes), el río Uruguay superó el nivel de evacuación alcanzando los 9,14 metros, mientras que en Concordia (Entre Ríos) el caudal ya se ubica en 11,56 metros, con estimaciones que indican una suba por encima de los 13 metros para los próximos días.