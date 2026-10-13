Cataratas del Iguazú: el periodista Mario Antonovicz confirmó la reapertura de circuitos tras la fuerte crecida

Las Cataratas del Iguazú reabrieron hoy todos sus circuitos turísticos principales tras una baja en el caudal del río Iguazú, según confirmó el periodista Mario Antonowicz en diálogo con Alfredo Scoccimarro en el programa Mesa Chica de Radio Del Plata.

El caudal de agua registró un descenso significativo en las últimas horas tras alcanzar un pico histórico de doce millones de litros cayendo por segundo. La merma en el volumen hídrico permitió que la Administración de Parques Nacionales habilite nuevamente los recorridos habituales para los visitantes de 08:00 a 18:00 horas.

El comportamiento de los ríos y la bajada del caudal

El especialista explicó que el fenómeno se originó en las altas cuencas ubicadas a más de 600 kilómetros, específicamente en la región de Curitiba, en el estado brasileño de Paraná. A ese caudal descomunal se le sumó el aporte hídrico de la represa de Itaipú, situada a pocos kilómetros de la zona fronteriza.

La presa comenzó a evacuar excedentes por vertedero para proteger su infraestructura, elevando el caudal combinado del río Paraná a niveles extraordinarios que afectan a otras provincias argentinas. Pese a este panorama en los cursos de agua principales, la situación en Iguazú se mantiene bajo control estricto de seguridad para residentes y turistas.

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La situación en el puerto y la medida en Garganta del Diablo

El puerto local permanece cerrado únicamente por motivos preventivos debido a que el río Paraná ejerce presión y frena el normal escurrimiento del río Iguazú. Esta crecida temporal motivó la suspensión transitoria de las actividades náuticas, el servicio de balsa internacional y los paseos fluviales turísticos.

Respecto al icónico circuito de la Garganta del Diablo, Antonowicz respaldó la decisión preventiva de retirar las pasarelas metálicas antes de que la fuerza del agua las destruyera. Los pilotes de hormigón y hierro fundidos sobre roca de basalto a cinco metros de profundidad resistieron sin inconvenientes la presión extrema del río.

Cómo se rearmará el circuito principal y la comparación internacional

Una vez que las condiciones hídricas se normalicen por completo, cuadrillas especializadas podrán reinstalar las pasarelas tubulares en un plazo aproximado de diez días. El cronista destacó que el resto de los paseos, como el circuito inferior, el circuito superior, el sendero Macuco y el tren ecológico de la selva, funcionan con total normalidad.

Durante la entrevista radial, el periodista reflexionó sobre la falta de conciencia local sobre el valor incalculable de la maravilla natural misionera. Para ilustrar la magnitud del atractivo, recordó la célebre frase histórica de la esposa de Franklin Roosevelt al visitar el lugar y exclamar que el Niágara quedaba pequeño en comparación.

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De esta manera, el principal destino turístico del norte argentino recupera su ritmo habitual a la espera de miles de visitantes que llegan para disfrutar del paisaje selvático.