Alberto Ades sobre el tipo de cambio: “En esta transición podría servir un dólar más alto, pero si el BCRA no compraba reservas hoy estaría en $1.200”

El Doctor en Economía en Harvard Alberto Ades analizó el nivel del dólar y el papel del Banco Central en la acumulación de reservas, y sostuvo que un tipo de cambio más elevado podría dar margen a los sectores que necesitan reconvertirse durante la transición económica, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.

“Uno puede argumentar razonablemente que el nivel actual es un nivel sostenible en el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, en esta transición desafiante, podría servir un tipo de cambio un poco más alto para dar un colchón a los sectores que necesitan reconvertirse”, explicó Ades al referirse a la política cambiaria.

En ese sentido, el economista planteó que las compras de divisas por parte del Banco Central incidieron sobre el valor del dólar. “Si el Banco Central no hubiera comprado 15.000 millones de dólares este año, el dólar estaría en $1.200 y no en $1.500”, afirmó. También señaló que el ingreso de dólares y el superávit comercial proyectado en torno a los 25.000 o 26.000 millones de dólares ejercen una fuerte presión a la baja sobre el tipo de cambio nominal.

Ades vinculó ese escenario con el desempeño de los sectores exportadores, entre ellos la energía, el agro y la minería. Además, sostuvo que los programas exitosos de estabilización y desinflación suelen generar una apreciación de la moneda local, una dinámica que consideró relevante para comprender la evolución cambiaria en el contexto actual.

Por otra parte, el economista se refirió al cambio de modelo que impulsa la administración de Javier Milei y advirtió sobre las dificultades que implica la transición. “Lo que se está intentando no es administrar mejor el modelo anterior, sino cambiarlo por una economía abierta, integrada y desregulada”, sostuvo. En ese marco, señaló que mientras las actividades primarias exportadoras muestran un fuerte impulso, otros sectores vinculados al mercado interno atraviesan dificultades por el corte del crédito y el impacto de los aumentos energéticos sobre los consumidores.

En relación con el escenario político, Ades consideró que, si las elecciones fueran hoy, Javier Milei conseguiría la reelección. Según explicó, el recuerdo de la gestión opositora entre 2019 y 2023 continúa presente y limita las posibilidades electorales de figuras como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. También respaldó la continuidad de Patricia Bullrich dentro de la coalición oficialista y destacó el trabajo de la ministra de Seguridad.

Ades descartó que su reciente exposición en una reunión de gabinete estuviera relacionada con el plan económico o con diferencias internas. Explicó que su presentación abordó el nuevo contexto internacional y las oportunidades para Argentina, y negó que existieran tensiones con el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, expresó confianza en que el Fondo Monetario Internacional otorgará un waiver ante el incumplimiento de la meta fiscal y destacó el vínculo entre el Gobierno argentino y Scott Bessent, a quien atribuyó un papel central en el respaldo estadounidense al país.