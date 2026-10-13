Breaking Bad: Bryan Cranston despidió a RJ Mitte con “dolor y desesperación”

La estrella de la serie Breaking Bad, Bryan Cranston, despidió con una desgarradora carta a RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo en la exitosa ficción y que murió a los 34 años.

Captura: Instagram (@bryancranston)

A través de las redes sociales, el artista que encarnó a Walter White lamentó en un comunicado la pérdida de su compañero de elenco. Cranston expresó públicamente que sentía un profundo dolor y una gran desesperación por el trágico desenlace ocurrido en el estado de Texas.

El recuerdo de los años de rodaje y la lucha constante

“Lo conocí cuando tenía solo 14, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió en el texto publicado en Instagram. El protagonista de la ficción hizo hincapié en que la condición de salud con la que convivía el joven actor jamás representó un obstáculo real en su labor diaria.

Mitte nació con parálisis cerebral, pero jamás permitió que esa dificultad física se convirtiera en una excusa durante las exigentes jornadas de filmación. Además, recordó los momentos compartidos junto a su compañera Anna Gunn, donde guiaban al joven actor con consejos que a veces él ignoraba con picardía para aprender de sus propios errores.

Recomendado para ti Netflix: Stanley Tucci y David Tennant paralizan la plataforma con la miniserie Desde dentro

Un referente de la inclusión y la ayuda solidaria

Poco a poco, el joven artista logró consolidarse como un profesional excelente dentro de la industria audiovisual de Estados Unidos. Supo aprovechar su enorme popularidad en la pantalla chica para convertirse en un ferviente defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

También lideró organizaciones filantrópicas enfocadas en brindar asistencia y contención a comunidades vulnerables del sur de Texas. Todo ese futuro prometedor y el enorme potencial que tenía por delante agigantan la inmensa tragedia generada por su prematura partida.

La dolorosa confirmación y el último adiós de la familia de la serie

La noticia del fallecimiento sacudió por completo al mundo del espectáculo luego de que su representante confirmara que el actor se quitó la vida. Cranston confesó que semanas atrás habían estado intercambiando mensajes de texto para coordinar un almuerzo, sin imaginar el desenlace.

“De lo que sí estoy seguro es de que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie”, manifestó con profundo pesar. El recordado padre de la ficción cerró su mensaje con una emotiva frase de despedida dirigida a su hijo en la pantalla: “Te voy a extrañar, hijo“.