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Mundo | octubre 13, 2026 | 2:12 pm

El papa León XIV se opera en Roma: qué pasa con su visita a la Argentina

El Vaticano prevé una semana de recuperación tras la intervención.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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El pontífice es intervenido en el Hospital Gemelli para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana. La recuperación demandaría una semana y su evolución será clave para definir los próximos compromisos de su agenda.

El papa León XIV está siendo operado en Roma para extirpar un nódulo pulmonar, luego de que los médicos recomendaran realizar el procedimiento cuanto antes. El pontífice fue internado en el Hospital Universitario Gemelli, donde permanece bajo atención médica.

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La intervención se produce a menos de un mes de la gira apostólica que tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú. El recorrido está programado entre el 6 y el 17 de noviembre, mientras que la visita a territorio argentino está prevista del 8 al 11 de ese mes. Por eso, los tiempos de recuperación serán determinantes para conocer si podrá cumplir con las actividades previstas.

Antes de su internación, León XIV mantuvo su agenda del lunes y se mostró de buen ánimo. Durante esa jornada recibió al arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano, en una audiencia de media hora en la Biblioteca del Palacio Apostólico. Tras el encuentro, el religioso confirmó que el Papa conserva su intención de viajar a la Argentina.

El propio pontífice también hizo referencia a su próximo viaje durante el saludo a los fieles peruanos que participaron de una procesión en la plaza de San Pedro. “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”, expresó, en un mensaje que reafirmó su voluntad de concretar la gira sudamericana.

Según las previsiones de la Santa Sede, la recuperación podría extenderse durante aproximadamente una semana. Ese período coincidirá con los preparativos de otras actividades previstas para octubre, entre ellas una audiencia el jueves 22 con participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”.

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También permanece pendiente su posible participación en la conferencia interreligiosa por la paz organizada por la comunidad de Sant’Egidio, prevista para el 27 de octubre en Asís. La continuidad de esos compromisos dependerá de su evolución médica.

Mientras tanto, la atención está puesta en la recuperación de León XIV y en el futuro de una visita que genera expectativa en la Argentina. Por ahora, el Papa mantiene su intención de viajar a Sudamérica, aunque el cumplimiento de su agenda quedará sujeto a su estado de salud.

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