Caputo se reunió con la titular del FMI en Tailandia y buscan destrabar un desembolso de US$860 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Tailandia, en el marco de la asamblea anual del organismo y el Banco Mundial. Del encuentro también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Tras la reunión, Caputo destacó el respaldo de la titular del Fondo a las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei. “Fue muy elogiosa de nuestra disciplina fiscal”, escribió el funcionario en su cuenta de X, donde hizo referencia al intercambio con la representante del organismo internacional.

Por su parte, Georgieva confirmó que los equipos técnicos continúan trabajando para finalizar las conversaciones correspondientes a la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. “Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”, publicó en la misma red social.

La directora gerente del FMI también destacó los avances que, se registraron en los fundamentos económicos del país. “Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, expresó.

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El encuentro se produjo mientras el equipo económico busca avanzar en la aprobación de la tercera revisión del programa acordado con el organismo, que permitiría destrabar un desembolso de US$860 millones. Las conversaciones continúan abiertas y todavía resta finalizar el proceso de evaluación.

La reunión también tuvo lugar después de que el FMI actualizara sus proyecciones para la economía argentina. El organismo redujo su estimación de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026 del 3,5% al 2,1% y proyectó una inflación del 32,5% para diciembre.

Para 2027, en tanto, el Fondo prevé que la actividad económica argentina crezca un 3,5%. De esta manera, el encuentro entre Caputo y Georgieva se desarrolló en un contexto marcado por las negociaciones para completar la revisión del acuerdo y las nuevas estimaciones del organismo sobre la evolución de la economía nacional.