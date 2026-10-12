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Espectáculos | octubre 12, 2026 | 7:16 pm

Murió RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que promovió los derechos de las personas con discapacidad

El intérprete tenía 34 años y sus representantes confirmaron la noticia.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Roy Frank “RJ” Mitte III, reconocido por su trabajo en la televisión estadounidense, falleció hoy en Texas, según informó TMZ. Un funcionario del condado confirmó la muerte al medio, que reportó que el actor murió por suicidio. Las autoridades continúan investigando el caso.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter White en la serie Breaking Bad. A lo largo de la producción, participó en 56 episodios y se convirtió en una de las figuras asociadas a la ficción.

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Sus representantes confirmaron su fallecimiento a través de un comunicado en el que expresaron su tristeza por la pérdida del actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

El comunicado también destacó que el actor utilizó su experiencia viviendo con parálisis cerebral para aportar autenticidad a su personaje y promover la concientización sobre la discapacidad y la inclusión.

Además de su carrera artística, Mitte se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. También fue presidente de The Mitte Foundation, desde donde apoyó iniciativas filantrópicas y comunitarias.

Sus representantes pidieron respeto por la privacidad de su familia y de sus seres queridos en este momento.

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En los días previos a su muerte, el actor había participado en el podcast de Joe Vulpis, donde habló sobre el impacto que Breaking Bad tuvo en su vida y sobre la relación que mantenía con sus compañeros de elenco después del final de la serie.

Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez, a quien le había propuesto matrimonio el año anterior.

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