Tres gigantes europeos buscan a un joven defensor de la Selección Argentina

El defensor de la albiceleste, Agustín Giay atraviesa un momento inmejorable en la actualidad y despertó un firme interés en el fútbol de Europa. Durante este tiempo, su carrera podría seguir otro rumbo, ya que es seguido muy de cerca por tres instituciones sumamente importantes que desean sumarlo a sus filas tras evaluar su gran nivel.

El destacado rendimiento futbolístico mostrado recientemente explica perfectamente por qué atrajo todas estas miradas para el futuro. Según el periodista especializado en mercado de pases, Matteo Moretto, los clubes que encabezan la lista de pretendientes para quedarse con el jugador son el Atlético de Madrid, el Milan y el Napoli.

Ante esta situación de posible transferencia, en el Palmeiras tomaron una postura clara, definitiva y muy firme respecto a la salida de su lateral derecho. La institución determinó que el jugador solamente se irá si llega una oferta cercana a los 25 millones de euros, ya que el argentino tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2030.

Llegó al club paulista en junio de 2024

El rendimiento del futbolista viene exhibiendo un nivel altísimo y esto quedó demostrado en el último encuentro que disputó. En dicho partido, el defensor marcó dos goles vitales en el triunfo por 4-1 sobre el Corinthians. Luego de esta gran actuación en la cancha, fue elegido como la figura del partido y demostró su alegría por este reconocimiento.

Sus buenos rendimientos deportivos también se trasladaron de forma exitosa al equipo de Lionel Scaloni durante este mismo año. El joven futbolista hizo su debut oficial con la camiseta nacional en el mes de marzo ante el seleccionado de Mauritania, en un partido amistoso que se llevó a cabo en el estadio de la Bombonera.

Estas notables actuaciones podrían reafirmar definitivamente su lugar como titular en el conjunto nacional argentino. De esta manera, existe la gran posibilidad de que el defensor termine ganándole el puesto a los dos futbolistas que jugaron recurrentemente en esa posición durante los últimos años: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

El jugador también fue titular en los tres amistosos de la última fecha FIFA, incluida la emotiva despedida de Lionel Messi. Allí fue protagonista de un curioso momento en los homenajes, cuando se acercó a la cantante Soledad Pastorutti y le ofreció un trueque: le pidió su poncho a cambió del camperón de la Selección. La artista aceptó y él le regaló la prenda a su mamá.

Hizo su debut en primera con el Cuervo

A lo largo de su carrera como profesional, el protagonista ya logró acumular una vasta cantidad de experiencia en torneos oficiales. En total, el futbolista jugó 190 partidos desde sus inicios. Esta importante cifra se divide puntualmente en 88 encuentros disputados en San Lorenzo y otros 102 compromisos jugados en su actual equipo brasileño.

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Desde su llegada a Brasil, su aporte general en la cancha incluye la marca de tres goles y también logró dar una asistencia, siendo un punto clave. En la actual temporada, lleva jugados 41 encuentros entre el campeonato brasileño, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, torneo internacional donde actualmente está disputando la instancia de semifinales.