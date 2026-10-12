Anuncian la reapertura y normalización de actividades en el Parque Nacional Iguazú

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú junto con la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informaron a toda la comunidad, a las agencias de viajes y a los visitantes sobre una importante medida. A través de un comunicado oficial emitido desde Puerto Iguazú, se anunció formalmente que reabre el recinto natural. Esta decisión implica directamente normalizar las actividades dentro del área protegida reconocida por la UNESCO como Sitio del Patrimonio Mundial.

La medida de reapertura se hará efectiva a partir del día de mañana, específicamente el martes 13 de octubre. El motivo principal radica en que, tras un monitoreo continuo de las aguas, se ha registrado un paulatino descenso en el nivel del caudal del río Iguazú. Esta evolución favorable de las condiciones hídricas es lo que permite a las autoridades levantar la restricción preventiva de acceso que se encontraba vigente.

El documento, fechado el 12 de octubre de 2026, lleva el sello y respaldo de importantes instituciones, incluyendo a la Administración de Parques Nacionales. En el encabezado del mismo, se pueden observar claramente los logotipos oficiales que avalan esta información, destacándose el emblema de Iguazú Argentina. Todas estas entidades respaldan la comunicación institucional que confirma el cese definitivo de las recientes limitaciones de ingreso peatonal al lugar.

Al dirigirse a los distintos actores involucrados, tanto la administración de carácter estatal como la firma de orden privado expresaron un claro mensaje de gratitud. Textualmente, las autoridades responsables del área manifestaron: “Agradecemos la comprensión de todos”, reconociendo así la actitud del público. Este agradecimiento subraya la importancia y necesidad de las medidas que obligaron a aplicar la mencionada restricción de manera estrictamente preventiva.

El mensaje publicado por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú

Para asegurar que el público reciba las actualizaciones correspondientes sin inconvenientes, el aviso concluye con una directiva que resulta muy específica. Se invita cordialmente a todos los interesados a seguir los sitios web y los diversos canales oficiales de las entidades a cargo. El objetivo primordial de esta recomendación es que tanto los turistas como los operadores puedan mantenerse informados sobre la habilitación progresiva de los circuitos.

Todo el proceso reflejado en el aviso de reapertura es el resultado directo de un control constante por parte de los cuidadores del lugar. El seguimiento exhaustivo fue la herramienta clave que, de manera oportuna, permitió detectar a tiempo el decrecimiento del volumen de agua. Gracias a este cambio positivo en la situación ambiental, se garantizan nuevamente las condiciones indispensables para habilitar el paso y permitir el retorno seguro de la gente.

La inminente reanudación de los paseos habituales marca, en definitiva, el fin de la etapa de precaución dispuesta por la administración conjunta. Con la apertura pautada formalmente para la jornada siguiente a la emisión del parte, se espera retomar plenamente el ritmo cotidiano de las visitas. Por último, se hace especial énfasis en la solicitud de utilizar exclusivamente las vías de comunicación digitales para cualquier novedad adicional que surja sobre los trayectos.