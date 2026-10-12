Un joven quiso incendiar una estación de servicio y roció a un cliente con nafta

Un joven de 20 años de edad, que de acuerdo a las autoridades intervinientes fue posteriormente identificado bajo las iniciales L.D.J., resultó detenido durante la jornada de este domingo 11 de octubre en el partido bonaerense de Merlo. El sujeto está acusado de un hecho sumamente peligroso, al intentar incendiar deliberadamente una estación de servicio de la bandera Shell, ubicada de manera exacta sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, dentro de los límites del barrio Pompeya. Todo el dramático episodio quedó íntegramente registrado por una cámara de seguridad del establecimiento, la cual captó la maniobra completa del sospechoso y la inmediata reacción de las personas presentes.

🔥 Intentó prender fuego su auto en una Shell y los empleados evitaron el desastre.



🚨 Momentos de pura tensión se vivieron en una estación de servicio de la zona de Merlo cuando un conductor intentó incendiar su propio coche en pleno sector de carga.



🧯 Por suerte, la rápida… pic.twitter.com/yaFFuLAEx5 October 12, 2026

Como se logra observar de manera clara en dicho registro audiovisual, el atacante comenzó su accionar cuando se acercó a uno de los empleados del comercio y le pidió que le cargara nafta en el interior de un bidón. Inmediatamente después de obtener el respectivo combustible, el individuo comenzó a derramarlo sin mayores reparos sobre el playón principal del recinto y sobre un automóvil de color gris que se encontraba allí estacionado junto a los surtidores. Asimismo, la maniobra incluyó que rociara directamente con este líquido inflamable al propietario del vehículo, quien en ese mismo y exacto momento se encontraba concentrado contando dinero sobre la superficie del capó del coche.

Lejos de detenerse tras este accionar, el agresor procedió luego a abrir la puerta del conductor de dicho rodado afectado, ingresó audazmente al vehículo y se sentó de manera directa frente al volante. Una vez que logró ubicarse por completo adentro del habitáculo, procedió de inmediato a quitarse una mochila que llevaba puesta desde el inicio de la secuencia. Mientras todo esto ocurría en cuestión de segundos, una mujer que ocupaba el asiento del acompañante de ese mismo rodado reaccionó saliendo velozmente del interior del automóvil y huyendo corriendo de la zona de peligro. La tensión continuaba incrementándose ante las persistentes y peligrosas actitudes del individuo que ya había esparcido el líquido inflamable.

Recomendado para ti Encuentran sin vida a un bebe en un tacho de basura en Córdoba

Posteriormente, el sospechoso volvió a descender de la unidad motriz afectada por el vertido y se dirigió nuevamente hacia la zona donde se ubican los mencionados surtidores de carga, de donde tomó audazmente la manguera expendedora. Luego de esa acción regresó caminando de nuevo al vehículo bañado en líquido y comenzó a hurgar de manera insistente entre sus pertenencias, presuntamente con la clara y evidente intención de buscar algún elemento idóneo para lograr iniciar el fuego. Fue exactamente en ese instante de máxima tensión y de amenaza inminente cuando parte del personal que trabaja cotidianamente en la estación de servicio decidió actuar de manera directa para frenar su temerario y destructivo accionar.

Fueron los propios y valientes trabajadores del lugar quienes se acercaron rápidamente portando los correspondientes matafuegos de seguridad y de esa manera intervinieron activamente para lograr controlar de manera definitiva la situación de crisis. Su rápido y efectivo accionar terminó evitando con éxito que todo el dramático episodio relatado lograra tener consecuencias de muchísima mayor gravedad en las instalaciones comerciales. De acuerdo con los datos brindados por las fuentes consultadas respecto al caso, esta arriesgada maniobra generó un riesgo totalmente concreto y palpable para absolutamente todas las personas que estaban presentes en aquel sitio durante el desarrollo del acontecimiento relatado.

El culpable ya está detenido

Dicho riesgo concreto obedeció lógicamente a la abundante y evidente presencia del mencionado combustible esparcido por el suelo y a la consecuente posibilidad de que las llamas lograran propagarse sin control por las instalaciones. Además, según indicaron las fuentes, la situación descontrolada puso en muy serio peligro al propio atacante, sumado lógicamente a los clientes y a los trabajadores que se encontraban allí. Tras el hecho, efectivos policiales pertenecientes al Comando de Patrullas local acudieron rápidamente al establecimiento, redujeron con éxito al individuo y lo dejaron formalmente aprehendido, en un operativo donde también tomó intervención activa el personal del Destacamento de esa jurisdicción vecinal.

El caso judicial originado por todo este suceso fue caratulado inicialmente por la Justicia bajo la figura de averiguación de ilícito y quedó formalmente bajo la intervención directa del Ministerio Público Fiscal, dependencia legal que avaló absolutamente todo lo actuado por el personal de seguridad. Según lo que consta redactado en el parte oficial, el joven apresado presenta severos problemas de salud mental, motivo por el cual las autoridades competentes iniciaron rápidamente los trámites necesarios para su posterior internación. Hasta el momento, no se informó de manera pública si esta medida médica llegó a concretarse de forma efectiva, mientras la respectiva investigación continúa su curso legal para establecer con total claridad la responsabilidad penal del involucrado.