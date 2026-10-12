El papa León XIV ingresa al Policlínico Gemelli para operarse, suspendió todas sus audiencias

El papa León XIV canceló oficialmente este lunes todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre para someterse a una operación. El pontífice estadounidense-peruano será intervenido quirúrgicamente con el propósito de extirparle un nódulo en el pulmón, situación médica que obligó a suspender temporalmente su agenda de trabajo diaria.

La hospitalización se concretará mañana al mediodía en el Policlínico Gemelli de la ciudad de Roma, según detalló la oficina de prensa del Vaticano. La Prefectura de la Casa Pontificia comunicó formalmente esta cancelación de las reuniones de trabajo, motivada por la detección de dicha anomalía durante una revisión médica rutinaria.

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El pontífice, de 71 años de edad, anunció públicamente su situación de salud durante la jornada del domingo. Fue exactamente después del rezo del Ángelus cuando notificó a los presentes que debe someterse a una intervención para extraer el mencionado nódulo detectado, ofreciendo detalles sobre el estado del diagnóstico.

En dicho mensaje dominical, el propio papa precisó que el nódulo que se le debe extraer se encuentra afortunadamente en una fase muy temprana. Además, se encargó de enfatizar que esta pequeña afección detectada está bien localizada, motivo por el cual los especialistas programaron rápidamente la intervención clínica que causó la suspensión de actividades.

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Antes de su inminente ingreso hospitalario, la autoridad religiosa cumplió la mañana de hoy lunes con su agenda de trabajo con total normalidad. Durante estas horas matutinas, antes de que rigiera la cancelación formal, logró reunirse en el Vaticano con varios arzobispos provenientes de diversas partes del mundo, manteniendo sus compromisos sin ninguna alteración.

Entre los participantes de estos encuentros previos a la hospitalización se destacó la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el arzobispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez. Asimismo, el líder eclesiástico recibió al arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano, con quien pudo dialogar directamente durante el cumplimiento normal de la agenda de la jornada de este lunes.

Respecto a los compromisos internacionales futuros, el viaje pastoral previsto para el mes de noviembre no ha sufrido alteraciones de agenda por el momento. Este importante itinerario contempla que el pontífice visite la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte central de un recorrido sudamericano que lo llevará primero a Uruguay y después a Perú.

La intención de mantener intacto este viaje quedó fielmente reflejada hoy en las palabras que el papa le dedicó al arzobispo argentino Jorge Lozano. “Nos vemos pronto en la Argentina”, le aseguró al recibirlo en las instalaciones vaticanas, ratificando su firme voluntad de cumplir con la visita pastoral programada tras superar su estadía en el centro médico.