Murieron una pareja y su bebé en Santa Fe tras un choque frontal en la Ruta 11

Una pareja y su hijo pequeño perdieron la vida en un grave accidente de tránsito que conmocionó al norte de Santa Fe. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 11, en las inmediaciones de Florencia, cuando la moto en la que viajaban impactó de frente contra una camioneta.

El choque fatal se produjo el ayer y dejó como saldo la muerte de los tres integrantes de la familia. Según la información difundida por los medios locales, las víctimas se desplazaban juntas en la motocicleta cuando se produjo la colisión con el otro vehículo.

El siniestro se registró alrededor de las 19.40, a la altura del kilómetro 923, y las tres personas que viajaban en la moto fallecieron en el lugar. El conductor fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, mientras que no se precisaron oficialmente las identidades de sus acompañantes.

Por su parte, los dos ocupantes de la Chevrolet S10 sufrieron heridas y fueron trasladados al centro de salud de Florencia para recibir atención médica. Se trata de Miguel Lorenzo y Marta Vera, quienes viajaban en el vehículo en el momento del impacto.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los vehículos circulaban en sentidos opuestos cuando se produjo la colisión. La mecánica del accidente todavía debe ser esclarecida por los peritos que trabajaron en el lugar.

Tras el choque, intervinieron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal del servicio de emergencias. Las tareas de asistencia y peritaje obligaron a interrumpir la circulación sobre la Ruta 11 durante varias horas.

La investigación busca determinar cómo se produjo el impacto y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte de los tres ocupantes de la motocicleta. El tránsito fue habilitado nuevamente luego de que finalizaran los trabajos en la zona.