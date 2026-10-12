Gabino Tapia defendió los cambios en las contravenciones y explicó cómo será el traslado de presos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con medidas para reforzar el cumplimiento de las normas y mejorar las condiciones del sistema de detención. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó como la reforma del Código Contravencional y la puesta en marcha de un establecimiento penitenciario propio forman parte de esa estrategia, hoy en diálogo con Laura Luz Ojeda en Póker de Damas.

Tapia habló sobre el traslado de detenidos desde la cárcel de Devoto al predio de Marcos Paz, las sanciones por contravenciones y la responsabilidad de los menores de edad. También detalló cuándo podría comenzar a funcionar el servicio penitenciario de la Ciudad y cuáles son las infracciones más frecuentes.

El traslado de Devoto a Marcos Paz

Tapia destacó que el traslado es resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno porteño y la Nación. Según explicó, la gestión de Jorge Macri retomó las obras del establecimiento de Marcos Paz, que habían quedado discontinuadas, con el objetivo de avanzar hacia el cierre de la cárcel de Devoto.

Tapia destacó que el traslado es resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno porteño y la Nación. Según explicó, la gestión de Jorge Macri retomó las obras del establecimiento de Marcos Paz, que habían quedado discontinuadas, con el objetivo de avanzar hacia el cierre de la cárcel de Devoto.

Al referirse al impacto de la medida, el ministro sostuvo que “esa firma que se hizo ahí en el Ministerio de Seguridad de Nación y que se empezó a ejecutar este fin de semana es una gran noticia” para los vecinos de Devoto y de toda la Ciudad de Buenos Aires. Además, señaló que permitirá avanzar hacia el cierre del penal después de varias décadas.

El predio de Marcos Paz tiene capacidad para albergar a 2.240 detenidos, mientras que en Devoto hay aproximadamente 1.600 personas privadas de la libertad. De acuerdo con Tapia, el compromiso de Nación es aprovechar las plazas disponibles para trasladar detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías.

En una primera etapa, se prevé trasladar a 350 detenidos y luego avanzar con otra tanda de la misma cantidad. El objetivo es descomprimir parte de los aproximadamente 2.000 detenidos nacionales que se encuentran en dependencias policiales de la Ciudad.

Sobre la situación actual del sistema, Tapia explicó que la falta de plazas dificultaba el traslado de detenidos a establecimientos federales. En ese sentido, señaló que había dos alternativas: “o mirar para el costado y esperar que no pase nada muy grave (…) o trabajar de manera conjunta”, para ampliar la capacidad de alojamiento y regularizar la situación.

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El operativo se desarrolla con la participación coordinada de distintas fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad. Al explicar cómo se organizó el procedimiento, Tapia lo definió como “un traslado histórico” y destacó que los movimientos se realizan por tandas para brindar seguridad durante el recorrido hasta Marcos Paz.

Qué cambia con el nuevo Código Contravencional

Tapia explicó que la reforma del Código Contravencional forma parte de la política del Gobierno porteño para establecer normas de convivencia y sancionar conductas que afectan la vida cotidiana. Según detalló, los cambios incluyen la reducción de la edad de imputabilidad para las contravenciones y la incorporación de nuevas figuras.

En relación con los adolescentes, el ministro señaló que quienes tengan entre 14 y 18 años y cometan una contravención deberán responder por esa conducta bajo un régimen especial. Sin embargo, aclaró que para los menores no se incorporó la sanción de arresto, sino medidas orientadas a trabajar sobre las causas de sus acciones y favorecer su reinserción social.

Otro de los puntos de la reforma es la incorporación de conductas vinculadas con las vulneraciones digitales, la comercialización de imágenes, los deepfakes y el phishing. Tapia explicó que estas herramientas buscan darles a los jueces locales recursos para intervenir frente a situaciones que, según indicó, no cuentan con una figura específica en el Código Penal nacional.

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Al referirse a la creación de imágenes mediante inteligencia artificial, el ministro sostuvo que cada caso deberá analizarse para determinar si puede encuadrarse en alguno de los delitos existentes. Sobre este punto, explicó que “la figura específica no está puesta” en la legislación penal nacional para determinadas conductas, por lo que la reforma busca ofrecer una herramienta puntual a la Justicia local y promover un debate nacional.

La reforma también contempla un endurecimiento de las sanciones. Tapia afirmó que “se han duplicado las multas económicas” y que, para determinadas contravenciones, se incorporó la posibilidad de aplicar arrestos de hasta 30 o 60 días. Además, indicó que las sanciones pueden duplicarse o triplicarse en casos de reincidencia.

Menores de edad y reinserción social

Sobre la responsabilidad por las contravenciones cometidas por menores, Tapia señaló que puede extenderse a sus padres o a los adultos que estén a cargo, según corresponda. En el caso de los adolescentes, mencionó la posibilidad de aplicar medidas de revinculación y otros dispositivos para abordar los factores que los llevaron a cometer la infracción.

El funcionario remarcó que el objetivo debe ir más allá del castigo y apuntar a evitar que los jóvenes vuelvan a cometer infracciones. En ese sentido, sostuvo que “el desafío es qué se hace con ese menor que cometió una contravención” y explicó que el propósito de las medidas debe ser evitar que repita esa conducta.

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En ese marco, Tapia explicó que la Ciudad trabaja en un plan de vida que busca combinar el cumplimiento de las sanciones con la reinserción social. Estimó que los primeros detenidos podrían ingresar al servicio penitenciario porteño a fines de este año o a principios del próximo, aunque aclaró que dependerá de las competencias judiciales que tenga la Ciudad.

Las contravenciones más frecuentes en la Ciudad

Durante la entrevista, Tapia enumeró algunas de las infracciones que generan denuncias frecuentes, como los ruidos molestos, los grafitis y otras conductas vinculadas con el uso de la vía pública. Explicó que comprobar los ruidos molestos puede resultar difícil si la infracción no se verifica en el momento en que ocurre.

Además, mencionó las medidas adoptadas contra los llamados trapitos y manteros, en línea con el objetivo de recuperar el espacio público. Según planteó, la intención es intervenir sobre las conductas que incumplen las normas de convivencia y no perseguir a las personas sin motivo.

Por último, el ministro se refirió a la limpieza de las calles y a la responsabilidad de los dueños de mascotas. Afirmó que la Ciudad retira hasta 60 toneladas diarias de desperdicios que se dejan en la vía pública y señaló que el objetivo es “recuperar comportamientos sociales”, tanto de quienes incumplen las normas como de quienes las respetan.