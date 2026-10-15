Caso Loan: declaran Ramón Dupuy y Betiana Caballero tras la caída de un testigo

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes escucha este jueves 15 de octubre de 2026 las declaraciones testimoniales de Ramón Dupuy y Betiana Soledad Caballero. La jornada judicial representa el último debate de la semana en un proceso oral que mantiene 17 imputados en el banquillo de los acusados.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.

El abuelo de Lucio Dupuy presta su testimonio mediante videoconferencia desde una sede judicial en la provincia de La Pampa, donde mantiene su residencia fija. Si bien la justicia había requerido su presencia física en los tribunales correntinos, los jueces autorizaron el formato virtual por estrictos problemas de salud.

La conexión de la Fundación Dupuy y los nueve imputados

La citación de Ramón Dupuy busca esclarecer las maniobras de un grupo de personas que desembarcó en la localidad correntina de 9 de Julio utilizando su nombre. Aquella comitiva justificó su presencia en el lugar invocando el sello de la fundación del niño asesinado para intervenir en la búsqueda territorial.

Como consecuencia de esas actuaciones irregulares, nueve integrantes de la agrupación resultaron imputados por presunto entorpecimiento de la investigación judicial y estafa calificada. El tribunal apunta a determinar si existió una autorización formal o si los acusados usaron el prestigio de la entidad para desviar el expediente.

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Falsa alarma y la pista del botín bajo la lupa

La segunda testigo citada para la jornada de este jueves es Betiana Soledad Caballero, familiar directa del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024. Los padres de la testigo formaron parte de los primeros grupos de rastrillaje que caminaron los campos tras la denuncia inicial de la familia.

Se prevé que su declaración aporte datos cruciales sobre la falsa alarma del 14 de junio de 2024, cuando se anunció de manera errónea la aparición del nene. Aquel episodio movilizó de urgencia a bomberos, ambulancias y personal policial hacia la vivienda de la abuela Catalina Peña. Asimismo, los jueces interrogarán a la testigo sobre las conversaciones que mantuvo con la hija de Laudelina Peña tras el hallazgo del botín en el barro.

Un testigo detenido por mentir ante los jueces

La audiencia de esta jornada se desarrolla bajo la fuerte tensión generada por la detención inmediata del testigo Agustín Ibarra, ordenada el último miércoles. El hombre, que condujo el vehículo que trasladó a Laudelina Peña a declarar sobre un supuesto accidente, declaró durante más de dos horas ante el tribunal.

Los magistrados detectaron respuestas evasivas, reticentes y contradicciones flagrantes, ordenando su arresto por presunto falso testimonio en plena sala de audiencias. El proceso judicial entra ahora en una etapa de alta intensidad, previendo dos audiencias semanales hasta el 1° de diciembre para escuchar a los casi 100 testigos restantes.