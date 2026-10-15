Sabrina Selva contra Caputo: “La plata está, pero la usan para pagar intereses de deuda en vez de frenar las inundaciones”

Los recursos para prevenir inundaciones están disponibles, pero el Gobierno nacional no los destina a las obras de infraestructura hídrica que corresponden por ley, según Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, al cuestionar el uso de esos fondos para financiar intereses de deuda y sostener el superávit financiero. La legisladora se expresó tras la comparecencia del secretario de Finanzas, Carlos Guberman, en la Cámara de Diputados. hoy en diálogo con Rolando Graña, en RPM.

“Las obras no están hechas y la plata está, porque subejecutar significa que los recursos ingresaron: la plata la tiene el Gobierno nacional, pero no la está poniendo donde la tiene que poner. Se va en endeudamiento y en maquillar el superávit”, afirmó Selva, quien cuestionó que los recursos no se utilicen para las finalidades previstas.

La diputada apuntó contra el destino de las partidas y sostuvo que, durante su exposición, el funcionario reconoció que el dinero no se utiliza de acuerdo con lo establecido legalmente. “El secretario terminó confirmando que esa plata no está yendo a donde debiera ir por ley, sino que está yendo a Letras del Tesoro, al bolsillo de Caputo y de ahí a financiar intereses de deuda o a maquillar ese superávit financiero que nos venden constantemente en un Excel. Reconoció el desvío de fondos, básicamente”, señaló.

Selva remarcó que los recursos deberían financiar obras para prevenir las consecuencias de las inundaciones y brindar asistencia a los sectores afectados. En ese sentido, advirtió sobre la situación que atraviesan distintas provincias del Litoral por el fenómeno de El Niño y cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a sus consecuencias.

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“Esa plata debiera ir a infraestructura hídrica, a prevenir las consecuencias de inundaciones y a solventar a productores y familias. Es muy grave porque el fenómeno de El Niño ya está en Argentina afectando el Litoral, a provincias como Misiones, Entre Ríos y Corrientes que hoy sufren las consecuencias de un fenómeno climático que el Presidente y su gobierno niegan”, expresó.

La legisladora también rechazó el argumento de que los fondos no se ejecutan por falta de proyectos. Al respecto, cuestionó la postura expuesta por Guberman y sostuvo que la decisión de avanzar con las obras depende de una definición política del Gobierno nacional.

“Guberman dijo que no tienen la obligación de gastarla toda si no hay proyectos. Basta con que se suban a un auto o a un avión, se vayan al norte argentino y vean las consecuencias del clima haciendo estragos en distintas provincias para entender que los proyectos son decisiones políticas que el Gobierno tiene que tomar”, manifestó.

Selva calificó la utilización de esos recursos para otros fines como un desvío de fondos y cuestionó que el dinero recaudado por el Estado, cuya asignación está establecida por ley, se destine a objetivos diferentes de los previstos. “Es neta y sencillamente desvío de fondos. El Estado nacional recauda plata que tiene una afectación específica establecida por ley y el Gobierno la está destinando a otra cosa: Milei está destinando plata de los fondos fiduciarios a fines que no son los previstos por ley”, concluyó.