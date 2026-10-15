Salud del Papa: León XIV retomó actividades y confirmaron que “la radiografía mostró una buena recuperación”, resaltó Matteo Bruni

Anuncio
Jueves 15 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ BUENOS AIRES: 15°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 19 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CABA: 16°C · Sensación 14°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA PAMPA: 15°C · Sensación 13°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHACO: 21°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CóRDOBA: 18°C · Mayormente despejado · Viento 4 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTA FE: 19°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 72% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ ENTRE RíOS: 19°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 69% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MENDOZA: 15°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SAN JUAN: 20°C · Sensación 17°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 39% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SAN LUIS: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 59% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA RIOJA: 20°C · Mayormente despejado · Viento 2 km/h · Hum. 52% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CATAMARCA: 18°C · Mayormente despejado · Viento 3 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 20°C · Mayormente despejado · Viento 6 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SALTA: 12°C · Llovizna leve · Viento 2 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ JUJUY: 9°C · Sensación 6°C · Llovizna leve · Viento 13 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CORRIENTES: 21°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MISIONES: 21°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ FORMOSA: 22°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ NEUQUéN: 15°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ RíO NEGRO: 11°C · Sensación 8°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 63% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHUBUT: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 21 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SANTA CRUZ: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 64% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 14°C · Mayormente despejado · Viento 8 km/h · Hum. 66%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Mundo | octubre 15, 2026 | 11:38 am

Salud del Papa: León XIV retomó actividades y confirmaron que “la radiografía mostró una buena recuperación”, resaltó Matteo Bruni

El director de prensa del Vaticano confirmó que el sumo pontífice avanza en su recuperación.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El papa León XIV continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho a raíz de un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Fuentes oficiales de la Santa Sede informaron que el sumo pontífice pasó una noche tranquila, logró levantarse por sus propios medios para desayunar y muestra signos alentadores en su evolución clínica cotidiana.

Crece la incertidumbre en el Gobierno y la Iglesia por la visita del papa León XIV a la Argentina | Perfil

Durante las primeras horas de la mañana, el pontífice se sometió a revisiones médicas de rutina cuyos resultados se ubicaron dentro de los parámetros esperados. El parte médico destacó que el estudio radiográfico de tórax evidenció una respuesta muy favorable del tejido operado. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, brindó detalles precisos ante los medios de comunicación y remarcó que el Santo Padre ya retomó sus labores institucionales de manera independiente desde su habitación en el centro de salud.

Anuncio

Actividades religiosas y fisioterapia en el centro médico

El esquema de recuperación coordinado por los especialistas médicos incluyó rigurosas sesiones de fisioterapia orientadas a ejercicios de motricidad completa y rehabilitación respiratoria para acelerar los tiempos de alta. Como parte de su rutina espiritual cotidiana, el papa León XIV logró concelebrar la misa diaria desde la capilla instalada en el décimo piso del Hospital Gemelli, acompañado de colaboradores directos.

Cientos de fieles piden por la salud del papa León XIV en el exterior del hospital Gemelli de Roma.

Los análisis de sangre realizados en las últimas horas confirmaron valores estables que acompañan positivamente el cuadro postoperatorio general, descartando por el momento complicaciones de gravedad. A pesar del buen ánimo y la rápida movilización del Papa, los profesionales de la salud insistieron en la necesidad de mantener un monitoreo clínico estricto durante toda la etapa de internación.

Expectativa por la agenda oficial y estudios moleculares

Desde la administración central del Vaticano estiman que la convalecencia hospitalaria se extenderá por el lapso aproximado de una semana, sujeto estrictamente a los informes diarios de los cirujanos tratantes. Ante este panorama sanitario, la Santa Sede resolvió cancelar preventivamente la totalidad de las audiencias oficiales y compromisos públicos programados en la agenda papal hasta el próximo 20 de octubre.

Descubre el Estado de la Ciudad del Vaticano | Historia, bandera, religión y mucho más

Uno de los interrogantes centrales que desvela al equipo médico apunta a los resultados pendientes de los análisis moleculares practicados sobre los tejidos y ganglios linfáticos extraídos en el quirófano. Dichos estudios patológicos detallados serán determinantes para definir si el pontífice requerirá algún tratamiento médico complementario en las semanas siguientes, cuyos plazos de entrega todavía no fueron precisados oficialmente.

Anuncio
El Zoológico con Diego Schurman
AL AIRE AHORA

El Zoológico con Diego Schurman