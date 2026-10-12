El papa León XIV será operado mañana de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli

El papa León XIV será sometido mañana a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma para extirpar un nódulo pulmonar. La decisión fue comunicada por el Vaticano, luego de que los médicos consideraran oportuno avanzar con el procedimiento cuanto antes.

Pese a la operación prevista para mañana, el pontífice, de 71 años, mantendrá las actividades programadas para este lunes. En cambio, no podrá participar de la misa matutina en la basílica de San Pedro, prevista para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne en Roma a obispos de distintas partes del mundo.

La intervención se realizará a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La evolución de su estado de salud y los tiempos de recuperación serán determinantes para definir cómo continuará su agenda durante las próximas semanas.

El martes, jornada que el Papa suele reservar para descansar en Castel Gandolfo, no tenía actividades públicas previstas. Sin embargo, la hospitalización y la operación modificarán sus planes para ese día.

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Entre los compromisos anunciados para la semana siguiente figura una audiencia prevista para el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional Trazando nuevos mapas de esperanza, organizada por el Dicasterio para la Educación. La realización de esta actividad quedará sujeta a la recuperación del pontífice.

También permanece pendiente de confirmación su participación en la conferencia interreligiosa por la paz de la comunidad de Sant’Egidio, que se realizará en Asís el 27 de octubre. El encuentro tendrá lugar 40 años después de la reunión histórica convocada por el papa Juan Pablo II.

Durante el saludo de ayer a los ciudadanos peruanos que participaron en una procesión en la plaza de San Pedro en honor al Señor de los Milagros, León XIV agradeció las muestras de apoyo y las oraciones por su próxima visita pastoral: “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”.