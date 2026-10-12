El papa León XIV será operado mañana de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli

Anuncio
Martes 13 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ BUENOS AIRES: 13°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CABA: 14°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 86% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ LA PAMPA: 13°C · Sensación 11°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 81% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHACO: 19°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 95% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 86% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTA FE: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ ENTRE RíOS: 15°C · Sensación 13°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MENDOZA: 11°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SAN JUAN: 14°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 54% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SAN LUIS: 11°C · Sensación 8°C · Parcialmente nublado · Viento 20 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ LA RIOJA: 15°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CATAMARCA: 16°C · Llovizna moderada · Viento 4 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ TUCUMáN: 15°C · Llovizna leve · Viento 3 km/h · Hum. 96% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 16°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 83% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ JUJUY: 10°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 99% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ CORRIENTES: 19°C · Llovizna leve · Viento 10 km/h · Hum. 96% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MISIONES: 20°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 92% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ FORMOSA: 20°C · Sensación 22°C · Cubierto · Viento 5 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ RíO NEGRO: 10°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 92% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHUBUT: 12°C · Sensación 9°C · Mayormente despejado · Viento 16 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SANTA CRUZ: 10°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 92%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Sociedad | octubre 12, 2026 | 9:59 am

El papa León XIV será operado mañana de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli

La operación modificará su agenda y deja en suspenso algunas de sus próximas actividades.
Ignacio Iribarren
Por Ignacio Iribarren
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El papa León XIV será sometido mañana a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma para extirpar un nódulo pulmonar. La decisión fue comunicada por el Vaticano, luego de que los médicos consideraran oportuno avanzar con el procedimiento cuanto antes.

Pese a la operación prevista para mañana, el pontífice, de 71 años, mantendrá las actividades programadas para este lunes. En cambio, no podrá participar de la misa matutina en la basílica de San Pedro, prevista para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne en Roma a obispos de distintas partes del mundo.

Anuncio

La intervención se realizará a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La evolución de su estado de salud y los tiempos de recuperación serán determinantes para definir cómo continuará su agenda durante las próximas semanas.

El martes, jornada que el Papa suele reservar para descansar en Castel Gandolfo, no tenía actividades públicas previstas. Sin embargo, la hospitalización y la operación modificarán sus planes para ese día.

Entre los compromisos anunciados para la semana siguiente figura una audiencia prevista para el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional Trazando nuevos mapas de esperanza, organizada por el Dicasterio para la Educación. La realización de esta actividad quedará sujeta a la recuperación del pontífice.

También permanece pendiente de confirmación su participación en la conferencia interreligiosa por la paz de la comunidad de Sant’Egidio, que se realizará en Asís el 27 de octubre. El encuentro tendrá lugar 40 años después de la reunión histórica convocada por el papa Juan Pablo II.

Anuncio

Durante el saludo de ayer a los ciudadanos peruanos que participaron en una procesión en la plaza de San Pedro en honor al Señor de los Milagros, León XIV agradeció las muestras de apoyo y las oraciones por su próxima visita pastoral: “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”.

En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo