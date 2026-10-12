Diputados: Presupuesto 2027, soberanía sobre Malvinas y Ley de Tierras, en el centro de los debates

La Cámara de Diputados concentrará esta semana una serie de reuniones clave para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las discusiones se desarrollarán entre el martes y el miércoles, mientras que para el jueves la oposición convocó a una sesión especial con el objetivo de rechazar el decreto de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

El primer encuentro tendrá lugar este martes a las 12, cuando la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, retome el análisis del proyecto de gastos y recursos para el próximo ejercicio fiscal. Para esa reunión fue convocado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expondrá ante los legisladores sobre la iniciativa.

La discusión presupuestaria continuará el miércoles a las 10 en la sala del Anexo C de la Cámara baja. Está prevista la participación de otros funcionarios del Ministerio de Economía, en una jornada que compartirá protagonismo con otros dos debates legislativos vinculados con la política de defensa y la regulación de la propiedad privada.

A las 15, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirán en plenario para continuar el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta contempla sanciones e inhabilitaciones para empresas que operen sin autorización argentina en las Islas Malvinas. En el encuentro anterior, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió la iniciativa oficial, que apunta a establecer un nuevo sistema de seguridad nacional y reformar el aparato de Defensa frente a lo que el Gobierno define como una “amenaza externa”.

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A las 16, será el turno de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que comenzarán a analizar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobado por el Senado hace más de dos meses. El oficialismo busca incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras a esa iniciativa, con el propósito de resolver esa discusión y reducir los argumentos de la oposición para avanzar contra el DNU 70/23.

La estrategia del Gobierno se desarrolla en la antesala de la sesión especial convocada por la oposición para el jueves. Además del rechazo al decreto desregulatorio de Milei, el temario incluye proyectos de emergencia en Discapacidad y de alivio y regularización de deudas familiares, dos iniciativas incorporadas para intentar sumar el respaldo de bloques dialoguistas.

Sin embargo, el escenario parlamentario cambió tras un fallo de la Corte Suprema que hizo lugar al pedido de una medida cautelar presentado por la ONG Árbol de Pie. La resolución restituyó la vigencia de la Ley de Tierras y modificó las condiciones del debate legislativo, mientras la oposición enfrenta dificultades para reunir el quórum necesario para abrir la sesión del jueves.