Respaldo de Javier Milei a Luis Caputo tras los rumores de su salida: “Es una pelotudez”

El presidente Javier Milei ratificó de manera contundente al ministro de Economía Luis Caputo al descartar los rumores sobre su continuidad Gabinete nacional. “¿Puedo responder en latín? Es una pelotudez del tamaño de una casa”, sentenció el mandatario en diálogo con Radio Mitre. En esa línea, remarcó la sintonía absoluta que mantiene con el titular del Palacio de Hacienda al señalar: “Tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica”.

Javier Milei y Luis Caputo.

El Jefe de Estado cruzó con dureza los trascendidos que señalaban al economista Alberto Ades como posible recambio en el área económica mientras la comitiva oficial negociaba con el Fondo Monetario Internacional. “Otra vez, Caputo está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto, es ir contra los intereses del país. Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la patria”, enfatizó el Presidente.

En relación con el ejercicio del poder y las responsabilidades dentro de la Casa Rosada, el mandatario fue categórico al expresar que “la decisión general de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”. De esta manera, el Presidente buscó desactivar de manera definitiva cualquier versión de interna dentro del equipo de gestión.

Proyección política hacia 2027 y respaldo al Gabinete

En el plano político y electoral, Javier Milei se mostró plenamente confiado en la consolidación de La Libertad Avanza de cara a los próximos turnos electorales y la renovación del mandato presidencial. “Vamos a dar la pelea y creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos”, afirmó durante la entrevista radial.

En ese sentido, el Presidente vinculó el éxito económico con la continuidad de sus principales colaboradores en la gestión pública. “Esto vale para el caso del Ministerio de Desregulación, Economía y Capital Humano, Toto, Sturzenegger y Pettovello; nosotros estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante”, explicó al ratificar la presencia de Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello en sus cargos.

Karina Milei.

En el esquema interno de la gestión, la figura de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, continúa acelerando acuerdos con los sectores aliados del oficialismo para consolidar el armado territorial. La funcionaria, a quien el mandatario suele llamar “el jefe”, mantiene un rol central en las decisiones estratégicas de la Casa Rosada para sostener la gobernabilidad y el avance de las reformas legislativas.

La polémica por Fate, el Nobel de Economía y la agenda con el Papa

Al ser consultado sobre el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y la pérdida de puestos de trabajo, el mandatario ratificó su postura de apertura de mercado y libre competencia. “Se favorecen 48 millones, perdieron 920. La pregunta es: ¿esto es justo? Sabe por qué es justo, porque le estoy devolviendo libertad de que elija el neumático que usted quiera, no lo estoy robando”, argumento Javier Milei, para luego sentenciar duramente contra el empresario Madanes Quintanilla: “Está perfecto que haya quebrado”.

Por otro lado, el Jefe de Estado compartió sus reflexiones respecto al reconocimiento internacional en el área económica y cuestionó las corrientes teóricas tradicionales al calificar de “neokeynesianos” a los economistas estadounidenses premiados por la academia. Sobre las especulaciones de una posible distinción hacia su figura, expresó: “Creo que no lo merezco. Es algo que hacen siempre la política para decir que después fracasé. Al menos no hoy”.

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Papa León XIV.

Finalmente, el Presidente se refirió a la salud del Papa en la antesala de la intervención quirúrgica de un nódulo pulmonar previa a su visita proyectada a la Argentina. Ante la posibilidad de reprogramar los compromisos institucionales de la comitiva oficial, el mandatario concluyó: “Si la situación demanda un corrimiento en la fecha estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”.