Milei viajará a Washington y compartirá una gala con Eduardo Bolsonaro antes de las elecciones en Brasil

Javier Milei viajará este martes a Washington, Estados Unidos, para desarrollar una agenda de actividades oficiales que combinará encuentros con empresarios, reconocimientos institucionales y gestos políticos internacionales. Uno de los momentos centrales será su participación en una gala junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

La comitiva partirá desde la Argentina a las 23 y tiene previsto arribar a la capital estadounidense el miércoles a las 9.30, hora argentina. Durante la visita, que se extenderá hasta el jueves, el mandatario también hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y participará de una actividad organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El regreso está programado para la noche del jueves, con llegada a Buenos Aires el viernes por la mañana.

Karina Milei no integrará la delegación presidencial. Según explicaron fuentes oficiales, permanecerá en Buenos Aires debido a que tiene reuniones y actividades previstas. En cambio, el canciller Pablo Quirno acompañará al jefe de Estado durante el viaje.

La primera jornada incluirá reuniones con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, vinculado al desarrollo de videojuegos, y con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías petroleras privadas independientes de Estados Unidos. Ambos encuentros están previstos para las 18.15 y las 18.45, respectivamente.

Sin embargo, la actividad política más significativa del día tendrá lugar a las 20 en el Andrew W. Mellon Auditorium, donde se realizará la Official Hispanic Heritage Gala. Milei recibirá allí una distinción por su liderazgo e impacto global en el marco de la herencia hispana y brindará un discurso. El encuentro, de carácter privado y con invitación, es organizado por Latino Wall Street, una plataforma vinculada a los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado.

En la ceremonia, el Presidente coincidirá con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La presencia de ambos se producirá en la antesala del balotaje brasileño, previsto para el 25 de octubre, en el que Flávio Bolsonaro competirá por la Presidencia ante Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro se da en un contexto de respaldo de Milei al Bolsonaro, a pocos días de la definición electoral.

La agenda del jueves comenzará con una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, prevista para las 11.20. Bajo el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”, Milei presentará su visión sobre la economía nacional y recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, una distinción que reconoce su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, a las 17, el mandatario participará en la Embajada Argentina de una actividad de la IHRA titulada “Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”. La Argentina preside actualmente el organismo a través del empresario Marcelo Mindlin, en línea con la política de estrecho alineamiento con Israel que sostiene el Gobierno.

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Una vez finalizadas las actividades, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a las 21, con aterrizaje previsto en Buenos Aires para las 8.30 del viernes. La estadía en el país será breve: el lunes siguiente, el Presidente volverá a viajar al exterior, esta vez con destino a Madrid, donde tiene previsto reunirse con empresarios y mantener encuentros con referentes de Vox y del Partido Popular, en la previa de las elecciones anticipadas convocadas en España para el 29 de noviembre.