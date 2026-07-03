En una reunión que sorprendió a propios y extraños, la vicepresidenta Victoria Villarruel envió un fuerte mensaje sobre la crisis que atraviesan los trenes en Argentina, tras reunirse con Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria. Luego del encuentro, sostuvo que “es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles” y reclamó que las diferencias partidarias no se interpongan cuando están en juego la seguridad, la producción y la conectividad del país.

La reunión se llevó a cabo en el Senado, donde Sobrero también mantuvo un encuentro con el interbloque de Unión por la Patria para analizar el estado del servicio ferroviario y advertir sobre el deterioro de la infraestructura.

En un comunicado difundido tras el encuentro, Villarruel destacó que el sistema ferroviario “afecta la productividad y la logística” de la Argentina y recordó que durante los últimos años se registraron “cientos de descarrilamientos”.

“Teniendo en cuenta que es un sector que afecta la productividad y la logística de nuestro país, que en los últimos años hubo cientos de descarrilamientos, y que la conexión de poblaciones hace a la construcción de soberanía nacional, las diferencias ideológicas no las pone por sobre los intereses de nuestro país”, expresó la vicepresidenta.

Además, remarcó que “es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles, sobre todo cuando se discuten inversiones en sectores productivos que demandan un Estado eficiente de la red ferroviaria”.

Sobrero volvió a advertir por el estado de los trenes

Tras las reuniones, Sobrero utilizó sus redes sociales para informar que continuará presentando informes técnicos ante distintos sectores políticos con el objetivo de impulsar medidas urgentes.

“La seguridad de los trabajadores y usuarios está por encima de todo. Por eso seguimos llevando nuestro informe a todos los ámbitos donde podamos conseguir respuestas”, escribió.

El dirigente también anticipó que buscará reunirse con la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para acercarle un diagnóstico sobre la situación del sistema ferroviario.

“Vamos a reunirnos con todos los que haga falta hasta que la Emergencia Ferroviaria se aplique de verdad y los recursos se destinen a obras, mantenimiento y seguridad. Mientras seguimos luchando por un sistema ferroviario estatal, unificado y controlado por sus trabajadores”, afirmó.

El peronismo denunció un “vaciamiento”

Antes del encuentro con Villarruel, Sobrero dialogó con los senadores del interbloque peronista encabezado por José Mayans.

Desde ese espacio cuestionaron con dureza la política del Gobierno nacional para el sector y denunciaron un supuesto proceso de desfinanciamiento.

“Desde los gremios denuncian que el Gobierno está avanzando en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres y con la reducción de personal con el objetivo de privatizar los trenes”, señalaron.

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En ese sentido, remarcaron que seguirán defendiendo “un sistema de transporte público que ofrezca un servicio de calidad” y rechazaron cualquier intento de privatización.

La advertencia por un posible accidente

Sobrero viene alertando desde hace semanas sobre el estado de la red ferroviaria y aseguró que la situación se agravó durante los últimos meses.

“El riesgo de chocar es cada vez más grande. Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Javier Milei”, sostuvo el sindicalista.

Además, cuestionó el alcance de la Emergencia Ferroviaria anunciada por el Gobierno y aseguró que “fue puro humo”.

“El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores”, afirmó.

Según datos difundidos por la Unión Ferroviaria, durante el primer cuatrimestre de este año se registraron 101 descarrilamientos en el Tren Sarmiento, una cifra que representa un incremento cercano al 30% respecto del mismo período de 2025.

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Mientras el oficialismo sostiene que trabaja en la reorganización del sistema y en mejorar la eficiencia del gasto público, los gremios reclaman inversiones urgentes en infraestructura, mantenimiento y material rodante para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros. La reunión entre Villarruel y Sobrero dejó al descubierto una preocupación que ya atraviesa a distintos sectores políticos: el futuro de los ferrocarriles volvió a instalarse en el centro del debate nacional.