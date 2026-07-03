El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y trasladó sus funciones a Santilli

Se oficializó por el Decreto 571/2026 en el Boletín Oficial: Santilli sumará dos vicejefaturas de Gabinete para manejar la relación con los gobernadores y la coordinación política.

El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, quien pasará a coordinar la gestión diaria del Ejecutivo y a manejar la relación política con los gobernadores. La medida quedó plasmada en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El texto oficial sostiene que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.

Dos vicejefaturas para reforzar la gestión

El decreto también dispuso que Santilli sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior, con el objetivo declarado de mejorar la administración diaria.

Además, se crearon la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita directa de la Presidencia de la Nación.

Así queda armado el gabinete nacional

Según el decreto, el jefe de Gabinete y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios del Estado. Los ministerios que continúan en pie son:

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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Defensa

Economía

Justicia

Seguridad Nacional

Salud

Capital Humano

Desregulación y Transformación del Estado

En paralelo, seis secretarías presidenciales asistirán directamente al Presidente:

Secretaría General

Secretaría Legal y Técnica

Secretaría de Inteligencia de Estado

Secretaría de Vocería Presidencial

Secretaría de Comunicación y Medios

Secretaría de Cultura

Quiénes son los nuevos vicejefes de Gabinete

Por el Decreto 574/2026, firmado por Javier Milei y por Santilli, se aceptó la renuncia de Guillermo Ignacio Devitt como Secretario de Asuntos Estratégicos y se lo designó Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete.

Devitt continuará al frente de la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de votaciones legislativas, además de sumar:

Asuntos Estratégicos

Innovación y Ciencia

Turismo, Ambiente y Deportes

Fernández y Ravier, al frente de la comunicación oficial

Con el Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández dejó el cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de Gabinete para asumir como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Por el Decreto 572/2026, el Gobierno designó a Adrián Osvaldo Ravier como Secretario de Vocería Presidencial.

Por el Decreto 575/2026, se aceptó la renuncia de Gustavo Javier Coria como Secretario de Interior y se lo designó Vicejefe de Gabinete del Interior. Su área controlará:

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