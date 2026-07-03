La crisis industrial volvió a golpear con fuerza en el interior del país. La histórica fábrica Panpack S.A., dedicada a la fabricación de bolsas industriales en Tucumán, cerró definitivamente sus puertas después de más de cinco décadas de actividad y dejó a más de 75 trabajadores sin empleo, en un hecho que generó preocupación tanto por el impacto social como por las consecuencias para una de las principales economías regionales.

La planta, ubicada sobre la Ruta Nacional 9, en la localidad de Los Nogales, cesó sus operaciones de manera inesperada. Según relataron los empleados, durante el fin de semana comenzaron a recibir avisos informales para que no se presentaran a trabajar, aunque ninguno había recibido el correspondiente telegrama de despido.

Ante la incertidumbre, varios operarios decidieron concurrir igualmente al inicio de la jornada laboral. Al llegar se encontraron con una escena que confirmó los peores temores: los portones permanecían cerrados, la planta estaba sin suministro eléctrico y personal de seguridad impedía el ingreso por orden de la empresa.

Sin respuestas oficiales, los trabajadores se dirigieron junto a su delegado gremial hasta la comisaría de Los Nogales para dejar asentada una exposición por lo ocurrido y reclamar precisiones sobre su situación laboral.

Una empresa con más de medio siglo de historia

Panpack nació hace más de 50 años bajo la denominación Panam y con el paso del tiempo logró convertirse en una de las industrias más importantes de la provincia. En sus mejores años llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores y se consolidó como una referente en la fabricación de bolsas de lona y rafia utilizadas por distintos sectores productivos.

Sin embargo, durante los últimos años comenzó un fuerte deterioro económico que terminó por hacer inviable la continuidad de la empresa.

La crisis se profundizó durante 2025, cuando la firma realizó una primera tanda de despidos y atribuyó las dificultades a la caída de la rentabilidad, el aumento de los costos y la creciente competencia de productos importados.

Con el objetivo de evitar la quiebra, la compañía ingresó a fines del año pasado en concurso preventivo de acreedores, aunque esa medida no alcanzó para revertir el delicado escenario financiero.

Finalmente, la empresa decidió cerrar sus puertas de manera definitiva, poniendo fin a una historia industrial que se extendió durante más de cinco décadas.

Preocupación por el impacto en la industria azucarera

El cierre no solo afecta a las familias de los trabajadores despedidos. También encendió una señal de alarma en toda la cadena productiva de Tucumán.

Panpack era una de las principales fabricantes de bolsas de 50 kilos utilizadas por la industria azucarera para el envasado de su producción, un insumo considerado estratégico durante la zafra.

Incluso antes de bajar definitivamente la persiana, la empresa ya había advertido a distintos ingenios que no podría garantizar el abastecimiento para la campaña 2026, lo que obligó a numerosas compañías a buscar proveedores alternativos para evitar inconvenientes en plena temporada de producción.

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La situación genera incertidumbre entre empresarios del sector, que ahora deberán reorganizar la logística para asegurar el suministro de un insumo clave para la actividad.

Un nuevo golpe para la industria nacional

El caso de Panpack se suma a una serie de cierres y conflictos fabriles registrados en los últimos meses en distintos puntos del país, en un contexto de retracción de la actividad manufacturera y pérdida de puestos de trabajo.

Especialistas del sector vienen advirtiendo sobre las dificultades que enfrentan numerosas empresas industriales por la caída del consumo, el incremento de los costos operativos y la competencia de productos importados, factores que complican especialmente a las firmas de larga trayectoria.

Mientras tanto, los trabajadores de Panpack aguardan definiciones sobre el proceso judicial y el cobro de las indemnizaciones correspondientes, en medio de la incertidumbre que deja el cierre de una de las fábricas más emblemáticas de Tucumán.

Con más de medio siglo de historia, la empresa baja la persiana y deja no solo decenas de familias sin su fuente de ingresos, sino también un fuerte interrogante sobre el futuro del entramado industrial de la provincia y el impacto que este tipo de cierres puede tener en las economías regionales.